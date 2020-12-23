Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bir süredir kanser tedavisi gören Trabzonspor'un eski futbolcu, teknik direktör ve başkanı Özkan Sümer, hayata gözlerini yumdu. 80 yaşında vefat eden Sümer'in cenazesi, İskenderpaşa Camisi'nde kılınan namazın ardından doğduğu yer olan Maçka’da defnedildi. Sümer’in vefatı futbol camiasında büyük üzüntüye yol açtı. Sümer için taziye mesajları yayımlandı.

Kuruluşundan beri

Özkan Sümer, Türk futbolunun son 50 yılına damga vurmuş bir isimdi. Futbola ortaokul yıllarında İdmanoğcağı’nda başlayan Sümer, Yolspor, Zonguldak Kömürspor’un ardından 1967’de Trabzonspor’un kuruluşuyla birlikte bordo-mavili formayı sırtına geçirmişti. ‘Futbolun bilge adamı’ olarak adlandırılan Sümer, derin izler bırakarak aramızdan ayrıldı…

Evlatları unutmadı

∂ Trabzonspor’un eski futbolcuları sosyal medya hesaplarından Özkan Sümer’le ilgili anılarını paylaştı. Lille’de oynayan Yusuf Yazıcı, "Formayı imzaladım ama sana yetişemedim. Affet. Mekânın cennet olsun Dedem" diye seslendi.