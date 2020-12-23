Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Radamel Falcao'nun takımdaki geleceği ve Fatih Terim'in gördüğü kırmızı kart hakkında açıklamalarda bulundu.

Mustafa Cengiz'in açıklamaları şu şekilde;

Bankalar Birliği ile görüşmeler devam ediyor. Sıkı bir süreç. Henüz imzalar atılmadı. Biz Galatasaray olarak her konuda gerçekten şeffaf davranıyoruz. Mahremiyetin ne olduğunu gayet iyi biliyorum. Biz şeffafız. Diğer kulüplerde bunu örnek alsın.

'YAYINCI KURULUŞUN DESTEĞİNE İHTİYACIMIZ VAR'

Yayıncı kuruluşun desteğine, sponsorlarımıza ihtiyacımız var. İddaa konusunda dışa olan kaybın önlenmesi için oranlar için gerekli aktivasyonu almaları gerekiyor.

'DEVRE ARASI HER ŞEY OLABİLİR'

Bazen bir kişiyi alıyorsunuz müthiş oynuyor. Bazen yerini değiştiriyorsunuz olmuyor. Falcao haysiyetli, onurlu bir çocuk. Kendisine çok dikkat ediyor. Ben her anlamda Galatasaray'a katkıda bulunacağını düşünüyorum. Dünya çapında bir oyuncu, dünya çapında bir karakter. Gereğini yapacaktır. Zaten iyi çalışıyor. Onun, Galatasaray'ı zor duruma düşürmeyeceğine inanıyorum. Ocak ayında gider mi, kalır mı bilmiyorum. Devre arasında Falcao ile ilgili her şey olabilir.

FATİH TERİM'İN KIRMIZI KARTI

Hocamız Fatih Terim, Türkiye'nin yetiştirdiği en büyük teknik direktör. Kimse üstüne alınmasın. Hocamız kimseye saldırmadı ki. Hatta maçtan sonra rakibi kutladı, rakip kaleci 'İmparator' diyerek fotoğraf çektirdi. Hocamızın Karagümrük maçında yaşadıkları, bazı emsalleri düşününce ve değerlendirince çok masum.

'BİZ KESİNLİKLE HOCAMIZLA BERABERİZ'

Kendiniz birtakım şeylerden medyumluk yapmayın. Futbol ne kadar güzelleşirse bizim açıdan o kadar güzel olur. Futbolda bir sürü emsal var, "hakem öldürenler" gibi. Hocamızın yaptığı onların yanında çok daha az. Her şey meydanda, kayıt altında. Bazı şeyler açıklama ile olmaz. Ne açıklama yapacağız? Biz kesinlikle hocamızla beraberiz. Spor kamuoyuna saygı duymak gerekir. Açıklamaların değeri de aynı. Bir şeyi çok açıklarsanız bunu öldürürsünüz, marjinal değer düşer.

'HAKEMLERLE İLGİLİ KÖTÜ ŞEYLER OLDU'

Herkese Allah en güzelini versin. Dosya Disiplin Kurulu'na bile gitmemiş. Bu ülkede hakemler adına bizimle ilgili kötü şeyler oldu. "Hakemler de insandır" dediler. Yanlış taç vermiş, penaltı vermiş diye 2 hakemin hayatını bitirdiler. Bir hakemin elinde kırmızı kart düştü, oyuncu hakeme kırmızı kartı gösterdi diye 3. hakemin de hayatını bitirdiler. Penaltımızı da vermediler. Hakem kasıtlı mı yaptı? Hayır.

'83 MİLYON TL VAR, KULLANAMIYORUZ'

Kulübün borcu çok, çok ciddi zarar çıkacak ki en iyi durumda olan da Galatasaray. Bunlar benim değil bankaların söyledikleri. Bankalardan 5 yılı 10 yıla çıkaralım istedik. Buna karşı çıkanlar var. Hangi mantık, hangi iş adamlığı buna 'Hayır' der? Bunu eleştiriyorlar. Sizin üstünüzde kalacak diyorlar. İnşallah kalır. Hesabımızda 83 milyon TL var, kullanamıyoruz.

'EĞER KALIRSAK...'

Riva'yı Florya'yı kurtardık, yeniden sözleşme yaptık. Devletimize, Emlak Konut'a teşekkür ediyorum. Üstüne şimdi Kemerburgaz'ı Galatasaray Adası'nı mutlaka halledeceğiz mutlaka. Tabii kalırsak... Bizi burada tutan tek şey; taraftarın manevi desteği. Galatasaray'ı hizmet etmekten başka ajandamız yok.

'ASLANLAR GİBİ CEZA VERMELİDİR!'

Biz taraftarımızın ne istediğini biliyoruz. Taraftarlarımızı mutlu edecek, kulübümüzün geleceğini sağlam tutacak transferleri yapacağız. Roma bir günde kurulmadı. Türk futbolu, Türk hakemliğinin önüne geçmeli. Hakemler, ölü gibi yere yatıp, vakit geçince ayağa kalkanlara aslanlar gibi ceza vermelidir.

'UEFA İLE ÇOK KRİTİK BİR NOKTADAYIZ'

Biz şu anda UEFA ile çok kritik bir noktayız, Futbolcu satmadan ya da futbolcularımızın maliyetini düşürmeden bizim transfer yapma şansımız yok. Çok iyi bir komitemiz var, hocamız da karışmayacağım dedi ama karışacaksınız dedim, hocamız da şu an katkı sağlıyor.