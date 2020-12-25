Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Beşiktaş zorlandığı Ankaragücü deplasmanından galibiyetle ayrılarak lider Alanyaspor'un puan kaybetmesini değerlendirdi. Başkent ekibi maçın başında üç defa gole çok yaklaştı ancak fırsatları değerlendiremedi. İlk 20 dakikadan sonra Beşiktaş oyuna ağırlığını koydu. Siyah-beyazlılar rakibinin ceza sahası çevresinde çok etkiliydi ama soyunma odasına 0-0'la girildi.

Çilingir Vida

İlk yarıda kaleyi bulan tek şut uzatma anlarında Ankaragücü'nden geldi. Kilidi Vida'nın 62'deki golüyle çözen Beşiktaş'ta asist yapan Ghezzal oyundan çıkıp N'Koudou girince Larin sağ kanada geçti. Siyah-beyazlılar golden sonra da savunmayı önde tutmayı tercih edince kalesinde tehlikeler yaşamaya devam etti.

Dorukhan toparladı

Sergen Yalçın'ın artan baskı üzerine Mensah'ı çıkarıp daha defansif olan Dorukhan'ı sahaya sürmesi Kartal'ı rahatlattı. Beşiktaş ligde 20. sıradaki Ankaragücü'nü futboluyla tat vermeden yense de bir maç eksiğiyle zirveyle aradaki farkı 2'ye indirdi. Son haftalarda takımı sırtlayan isimlerden olan Atiba ve Aboubakar'ın dünkü etkisizliği ise Beşiktaş'ı zorlayan etkenler arasındaydı.

Beşiktaş'ın büyük çıkışı

Beşiktaş, Süper Lig'de oynadığı ve kazandığı Başakşehir maçıyla birlikte müthiş bir grafik çiziyor. Sonrasında sırasıyla F.Bahçe ve Kasımpaşa'yı yenen Kartal, Alanya deplasmanında beklenmedik bir mağlubiyet alsa da, geçen hafta Vodafone'da Erzurumspor'a fark atmıştı. Dün de Ankaragücü'nü mağlup eden Beşiktaş büyük moral depoladı.

Korku veriyor

Sergen Yalçın'ın takımı böylece Süper Lig'de oynadığı son altı maçın beşini kazanarak 15 puan topladı ve şampiyonluk yarışındaki iddiasını her geçen hafta biraz daha güçlendirdi. Siyah beyazlılar bu galibiyetlerin yanı sıra ortaya koyduğu önde basan, rakibi bunaltan, üçüncü bölgede etkili olan futboluyla da rakiplerine korku verdi.