Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Sezon öncesi Beşiktaş'ın kadrosu şampiyonluk yarışı için yetersiz görülüyordu. Hatta erkenden havlu atacağını düşünenler bile oldu. Ancak haftalar ilerledikçe başarılı sonuçlar almaya başlayan bir Beşiktaş çıktı ortaya. Yetersiz görülen kadrodaki bazı isimler de kendilerini göstermeye başladı.

Aboubakar zirvede

∂ Aboubakar’ın dizinden geçirdiği ciddi sakatlık sebebiyle eskisi gibi olamayacağını düşünenler çoktu. Tutuk da başladı ama bir açıldı pir açıldı. Süper Lig'in en golcü ismi durumunda. 8 golle zirvede olan Aboubakar, 2014-15 sezonunda Lorient'teki 16 gollük lig rekorunu kırmaya yakın.

Yaşayan efsane Atiba

∂ Atiba, Beşiktaş'ın şimdiden efsaneleri arasında yer alıyor ve "Bu son sezonu" dendikçe bir yıl daha kalıyor. Çünkü 38 yaşında olmasına rağmen en skorer dönemini yaşıyor. Geçen sezon 6 gol ve 5 asistle kariyer zirvesi yapan Atiba, bu sezon henüz 13 maç geride kalmışken 3 gol, 3 asiste ulaştı.

Larin utandırmadı

∂ Sezon öncesinde yeniden kiralık olarak gönderilmesi planlanıyordu. Cyle Larin "Kalsın" diyen Sergen Yalçın'ı utandırmadı. Üstelik santrfor olup da sol kanatta görev verilmesine rağmen. Geçen sezon Zulta Varegem'de 7 gol, 5 asistle Avrupa'da en iyi dönemini yaşayan Larin, bu sezon 7 gol ve bir asiste imza attı.

Rosier siftah yaptı

∂ Transferin son günlerinde kadroya katılan Rosier beklentilerin çok ötesinde performans sergiliyor. Yönetim performansıyla göz kamaştıran Fransız oyuncunun bonservisini almak için harekete geçti bile. Rosier, profesyonel kariyerindeki ilk golünü Beşiktaş'ta atmanın mutluluğunu yaşadı.

Asist kralı Ghezzal

∂ Ghezzal giderek yükselen performansıyla yüzleri güldürüyor. Lyon formasıyla 2015-16 sezonunda ligde 9 asist yapan Cezayirli yıldız, Beşiktaş'ta bu rakamı geride bırakacak gibi görünüyor. Dokuz maça çıkan 28 yaşındaki oyuncu, 5 gol pasıyla Süper Lig'de şu anda asist kralı durumunda.

Necip kendini aşıyor

∂ Beşiktaş'ta 18. yılını geçiren Necip Uysal, her bölgede forma giyen bir cengaver olsa da skora katkı vermekle öne çıkmamıştı bu zamana kadar. Altı sezon önce bir gol ve iki asistle kariyerindeki en skorer dönemini yaşayan Uysal, bu rakamlara 13 maç geride kalmışken ulaştı.

SİVAS MESAİSİ BAŞLADI

Hedef üçte üç

∂ Siyah-beyazlılar pazartesi günü oynayacağı Sivasspor maçı hazırlıkların başlarken, Aboubakar'a gelen acı haber moralleri bozdu. İdman sonrası annesinin vefat ettiğini öğrenen Kamerunlu oyuncu ülkesine gitmek için izin aldı. Aboubakar pazartesi günkü maçta büyük ihtimalle forma giyemeyecek.

SERGEN YALÇIN RAKİPLERİNE FARK ATIYOR

Ligin gizli lideri

Sergen Yalçın etkisi gün geçtikçe daha da belirginleşiyor, fark ortaya çıkıyor. Tecrübeli çalıştırıcı siyah-beyazlı kulübe imza attığından bu yana ligde 28 maçta toplam 57 puan topladı. Bu rakamla zirvede yer alan Sergen Yalçın, bir maç eksiğine rağmen en yakın rakibi Trabzonspor'dan 7 puan daha fazla toplarken Galatasaray'a 8, son şampiyon Başakşehir'e 9 ve Fenerbahçe'ye de 15 puan fark attı.

Puskas ödülünün ‘1 numaralı’ adayı

Hırvat stoper, BB Erzurumspor maçında topukla fileleri havalandırdıktan sonra "Kariyerimin en güzel golü" demişti. Domagoj Vida'nın bu golü Avrupa basınında şimdiden, "2021 Puskas Ödülü adaylarından biri olması gerekli" şeklinde yorumlanıyor.