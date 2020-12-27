Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ligde 12. haftayı BAY geçtiği için bir maçı lider Alanyaspor'dan eksik olan G.Saray, deplasmanda Trabzonspor'u yenerek zirveye kuruldu. Fatih Terim'in takımı bu sezon sadece 2. haftayı lider kapatmış, ondan sonraki 12 hafta boyunca hiçbir haftayı lider bitirememişti. Göztepe'den sonra üst üste ikinci maçından da üç puanla ayrılan Cimbom nihayet koltuğa oturdu. Bugün Alanyaspor deplasmanda G.Antep'e puan kaybederse, sarı kırmızılılar uzun bir aradan sonra haftayı lider sonlandıracak.

Atıyor ve yemiyor!

Aslan oynadığı son 6 resmî karşılaşmada beş galibiyet alarak önemli bir çıkış yakaladı. Süper Lig'de Ç. Rize, Hatay ve Göztepe'yi yenen Karagümrük'e mağlup olan Cimbom, Türkiye Kupası'nda da Darıca'yı eledi. Bu arada G.Saray ligde 14 maçta attığı 25 golle üçüncü golcü takım olurken, yediği 10 golle de Alanya'nın (9) ardından en az gol yiyen takım konumunda. Kısacası bu başarı bir tesadüf değil.

G.Saray'da zarar artıyor

G.Saray'da dün yapılan Divan Kurulunda, 30 Eylül 2020 itibari ile toplam borcun 2 milyar 123 milyon TL olduğu açıklandı. Sarı-kırmızılılar 2019 Ocak-Eylül döneminde 150 milyon TL ederken, bu yıl aynı dönemler arasında pandeminin de etkisiyle 490 milyon TL zarar etmiş oldu. Ayrıca UEFA'nın da önceki sezondan kalan ödemeyi yapamayacağı belirtildi.

Kalmayı çok istiyorum

Dün yine vasatı aşamayan Belhanda, "Açıkçası burası oynaması zor bir deplasman. Buraya 4. gelişim ve ilk kez kazandık. Takımımla gurur duyuyorum. Galatasaray'da kalmayı çok istiyorum ama bu sadece benim karar verebileceğim bir karar değil" dedi.

Muslera'dan sonra zor

G.Saray'ın file bekçisi Okan Kocuk, ''Muslera gibi kaleciden sonra kaleyi devralmak çok zor. Benim çalıştığım en iyi kaleci. Fatih Abi ile birlikte kaleyi devraldık. Çok iyi savunma yapıyoruz. Bugün de aynısını yaptık. Gol yemeden zor bir deplasmandan 3 puan aldık" dedi.

TRABZON VE G.SARAY'DAN VEFA

Özkan Sümer'e gittiler

Dünkü maç öncesi Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, G.Saray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, Teknik Direktör Fatih Terim, hafta içinde vefat eden Özkan Sümer'in mezarını ziyaret etti. Lille forması giyen Yusuf Yazıcı da önce Sümer'in kabrine giderken, sonrasında dev maçı tribünden takip etti.