Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 15. haftasında oynanan Medipol Başakşehir-Kasımpaşa maçı 2-2 sona erdi.

13. dakikada konuk ekip gole yaklaştı. Yusuf Erdoğan'ın sağ kanattan arka direğe yaptığı ortada, Anıl kafa ile topu altı pas önündeki Hajradinovic'e indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden şutunda, kaleci Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi.

27. dakikada Medipol Başakşehir öne geçti. Aleksic'ten aldığı pasla sol kanattan hızla ceza sahasına giren Visca'nın yerden paralel gönderdiği topa Chadli ayak koydu ve meşin yuvarlak filelere gitti: 1-0.

36. dakikada Kasımpaşa beraberliği yakaladı. Hajradinovic'in ara pasıyla Medipol Başakşehir savunmasının arkasına sarkan Anıl, kaleci Volkan ile karşı karşıya kaldı. Anıl, uygun pozisyondaki Yusuf'a pasını attı, Yusuf da boş kaleye meşin yuvarlağı gönderdi: 1-1.

42. dakikada Kasımpaşa 10 kişi kaldı. 15. dakikada sarı kart gören Aytaç Kara, 42. dakikada Mahmut'a yapığı faul sonrasında önce ikinci sarı kartı ardından da kırmızı kartı görerek oyun dışında kaldı.

45+5. dakikada ev sahibi takım ikinci golüne yaklaştı. Giuliano'nun sağ kanattan yaptığı ortada ceza sahası içindeki Aleksic göğsüyle topu yumuşattı ve röveşatasını yaptı. Meşin yuvarlak yan direkten döndü, boşta kalan topa Visca sert vurdu, meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

66. dakikada gelişen Medipol Başakşehir atağında Kasımpaşa ceza sahası önünde topla buluşan Visca, sağdan bindiren Chadli'ye pasını attı. Chadli, ceza sahası içerisinde sağ çaprazdan şutunu attı, kaleci Ertuğrul'un kurtardığı topu savunma uzaklaştırdı. Aynı dakika içerisinde Cemali'nin sol kanattan yaptığı ortaya Crivelli gelişine vurdu, kaleci Ertuğrul bu şutta da topu kurtarmayı başardı.

72. dakikada Kasımpaşa'nın sol kanattan gelişen atağında, arka direğe yapılan ortaoa Hajradinovic kafa ile topu Koita'ya indirdi. Bu oyuncunun yakın mesafeden sert şutunda, kaleci Volkan Babacan iki hamlede topu kontrol etti.

72. dakikada Mehmet Topal'ın pasıyla sağ kanattan hareketlenen Visca, yaklaşık 30 metreden çok sert vurdu, top üst direkten oyun alanına geri döndü.

75. dakikada Deniz Türüç'ün sol kanattan yaptığı ortada Crivelli topa kafayı vurdu, kaleci Ertuğrul'un son anda dokunduğu meşin yuvarlak üst direğe çarpıp kornere gitti.

84. dakikada Kasımpaşa öne geçti. Sağ kanattan yapılan ortayı Mehmet Topal kafa ile uzaklaştırmak istedi. Ceza sahası önünde topu kontrol eden Hodzic, Kerim Frei ve Mehmet Topal'ın arasından şık bir hareketle geçti ve yaptığı vuruşla topu köşeden ağlara gönderdi: 1-2.

89. dakikada Kasımpaşa'nın gelişen atağında Hajradinovic'in ara pasıyla Hadadi kaleci ile karşı karşıya kaldı. Bu oyuncun sol çaprazdan şutunda, kaleci Volkan Babacan ayaklarıyla golü önledi.

90+2. dakikada Medipol Başakşehir beraberliği yakaladı. Kasımpaşa ceza sahasında topla buluşan Gulbrandsen'in şutunda top kaleci Ertuğrul'dan döndü. Boşta kalan topu kontrol eden Visca, sağ çaprazdan sert vurdu, meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

90+6. dakikada hızlı gelişen Kasımpaşa atağında Hadergjonaj ceza sahasında uygun pozisyondaki Koita'ya pasını attı. Koita çok sert vurdu, kaleci Volkan'ın son anda müdahale ettiği top kornere gitti.

Mücadele 2-2 berabere tamamlandı.

Başakşehir'in galibiyet özlemi 6 maça çıktı

Beşiktaş'a yenilen, Yukatel Denizlispor ve Yeni Malatyaspor beraberliklerinden sonra Gaziantep FK ve Fenerbahçe'ye mağlup olan Medipol Başakşehir'in, Kasımpaşa beraberliğiyle galibiyet özlemi 6 maça yükseldi.

Chadli, Süper Lig'deki ilk golünü attı

Medipol Başakşehir'in sezon başında kadrosuna kattığı Belçikalı oyuncu Nacer Chadli, turuncu-lacivertli forma ile Süper Lig'deki ilk golünü Kasımpaşa'ya attı.

Chadli, Medipol Başakşehir ile ligde oynadığı 7. maçta ilk gol sevincini yaşadı. Deneyimli futbolcu, Ziraat Türkiye Kupası'nda da 1 gol atmıştı.

Skrtel sakatlandı

Medipol Başakşehir'in Slovak savunma oyuncusu Martin Skrtel, mücadelenin 49. dakikasında sakatlandı.

Skrtel, savunmaya dönmek isterken topsuz alanda acı içinde yerde kaldı. İki takım doktorları da Skrtel'e müdahale için sahaya girdi. Yaklaşık 2 dakikalık müdahelenin ardından Skrtel, sedye ile oyundan çıkarıldı.

Deneyimli oyuncunun sol aşil tendonundan sakatlandığı belirtildi. Skrtel'in durumu yapılacak kontrolün ardından netlik kazanacak.