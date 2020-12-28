Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Ligde son altı maçın beşini kazanarak zirve yarışında iddiasını artıran Beşiktaş bu akşam ligin dişli ekiplerinden Sivasspor ile karşı karşıya gelecek. Siyah-beyazlılardaki eksikler kritik karşılaşma öncesi can sıkıyor. Takımın ve ligin en golcü ismi Vincent Aboubakar, annesinin hayatını kaybetmesi sebebiyle izin alarak ülkesine gitmişti. Siyah-beyazlılarda Josef de Souza’nın sakatlığı da teknik heyeti daha da sıkıntıya soktu. Sergen Yalçın orta alandaki kilit oyuncusunun yokluğunda Atiba Hutchinson’a özel görev verdi.

10 numara Mensah

Göreve geldiğinden bu yana Kanadalı yıldızı 10 numara bölgesinde oynatan tecrübeli çalıştırıcı, Sivasspor karşısında taktik değiştirecek. Atiba’yı biraz daha geriye çekmeyi planlayan Yalçın, 38 yaşındaki oyuncunun savunmayla hücum arasındaki bağlantıyı sağlamasını istedi. Son taktik idmanlarında buna göre çalışmalar yaptıran Kartal’ın teknik patronu, sezon başından bu yana 8 numara olarak oynattığı Mensah’ı da 10 numarada görevlendirecek. Öte yandan Josef’in yokluğunda formayı giyen isim Dorukhan Toköz olacak.

LARIN HAZIR

Ankaragücü maçında kafasına aldığı darbe sebebiyle kaşı ve göz kapağına dikiş atılan Larin’den olumlu haber geldi. Aboubakar’ın yokluğunda santrforda görev yapacak olan Kanadalı oyuncunun hızla iyileştiği ve hava toplarına çıkmakta problem yaşamadığı öğrenildi.

Kartal’da beş eksik

Sahasında bu akşam Sivasspor’u misafir edecek olan Beşiktaş’ta beş eksik bulunuyor. Annesinin hayatını kaybetmesi sebebiyle ülkesine giden Aboubakar, sakatlıkları bulunan Josef ve Ljajic, maç eksiği bulunan Gökhan Töre ile izolasyonu devam eden Erdoğan Kaya bu akşam forma giyemeyecek.