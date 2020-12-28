Süper Lig’in 15. haftasında Sivasspor’u Güven Yalçın, Larin ve Oğuzhan’ın golleriyle Vodafone Park’ta 3-0 mağlup eden ve ligde 2. sıraya yükselen Beşiktaş’ta Teknik Direktör Sergen Yalçın da tecrübeli teknik adam Rıza Çalımbay’a karşı teknik direktörlük kariyerinde ilk galibiyetini aldı. 2 teknik adam daha önce çalıştırdığı takımlarda 5 kez karşı karşıya gelirken, bu maçların 5’inde de Rıza Çalımbay’ın çalıştırdığı ekipler sahadan galibiyetle ayrılırken, Sergen Yalçın puanla tanışamamıştı. Siyah-beyazlılar, Sivasspor’u sahasında 3-0’la geçerken, Sergen Yalçın da hem eski takım arkadaşı hem de eski teknik direktörüne karşı, teknik adamlık kariyerinde ilk galibiyetini almış oldu.
Sergen Yalçın’ın, Rıza Çalımbay’a karşı ilk galibiyeti
28.12.2020 - 21:18 | Son Güncelleme: 28.12.2020 - 21:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Süper Lig’in 15. haftasında Beşiktaş, Sivasspor’u 3-0 mağlup ederken, Sergen Yalçın da teknik direktörlük kariyerinde Rıza Çalımbay’a karşı ilk kez kazandı.
Etiketler : sergen yalçın,rıza çalımbay,beşiktaş,sivasspor,süper lig,
756106 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/756106.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
14
9
2
3
15
29
02
AYTEMİZ ALANYASPOR
15
8
3
4
12
27
03
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
14
7
6
1
11
27
04
FENERBAHÇE A.Ş.
14
8
2
4
7
26
05
BEŞİKTAŞ A.Ş.
13
8
1
4
7
25
06
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
14
5
6
3
6
21
07
ATAKAŞ HATAYSPOR
13
6
3
4
-2
21
08
YENİ MALATYASPOR
14
5
5
4
1
20
09
TRABZONSPOR A.Ş.
15
5
5
5
-3
20
10
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
14
5
4
5
4
19
11
GÖZTEPE A.Ş.
15
4
7
4
3
19
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
14
5
4
5
-2
19
13
KASIMPAŞA A.Ş.
15
5
4
6
-5
19
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
13
4
5
4
0
17
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
14
4
5
5
-3
17
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
14
4
4
6
-3
16
17
GENÇLERBİRLİĞİ
14
4
3
7
-9
15
18
MKE ANKARAGÜCÜ
14
3
3
8
-6
12
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
14
3
3
8
-10
12
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
15
3
3
9
-13
12
21
HES KABLO KAYSERİSPOR
14
2
4
8
-10
10
Süper Lig Fikstür
15.Hafta Maçları
26.12.2020 16:00
Göztepe 1 - 1 Karagümrük
26.12.2020 19:00
Trabzonspor 0 - 2 Galatasaray
27.12.2020 13:30
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 3 - 1 Alanyaspor
27.12.2020 16:00
Yeni Malatyaspor 1 - 3 Erzurumspor
27.12.2020 16:00
Denizlispor 1 - 2 Ankaragücü
27.12.2020 19:00
Başakşehir 2 - 2 Kasimpaşa
28.12.2020 16:00
Gençlerbirliği 3 - 2 Hes Kablo Kayserispor
28.12.2020 16:00
Konyaspor 1 - 1 Rizespor
28.12.2020 19:00
Beşiktaş - Sivasspor
28.12.2020 19:00
Fraport-tav Antalyaspor - Atakaş Hatayspor
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
16
9
5
2
9
32
02
TUZLASPOR A.Ş.
15
9
3
3
7
30
03
YILPORT SAMSUNSPOR
16
8
6
2
7
30
04
ALTAY
15
9
2
4
15
29
05
ADANA DEMİRSPOR
15
8
4
3
13
28
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
16
8
4
4
10
28
07
ALTINORDU
16
8
3
5
0
27
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
14
7
4
3
9
25
09
BURSASPOR
15
6
3
6
2
21
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
16
6
3
7
1
21
11
MENEMEN SPOR
16
4
7
5
-3
19
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
16
4
5
7
-9
17
13
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
15
4
3
8
-7
15
14
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
15
3
4
8
-5
13
15
AKHİSARSPOR
15
3
4
8
-10
13
16
ADANASPOR A.Ş.
13
3
3
7
-3
12
17
ANKARASPOR
15
2
3
10
-15
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
15
0
6
9
-21
3
PTT 1. Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
25.12.2020 19:00
Altay 3 - 1 Bereket Sigorta ümraniyespor
26.12.2020 13:30
Tuzlaspor A.ş. 4 - 1 Altinordu
26.12.2020 13:30
Beypiliç Boluspor 0 - 2 Istanbulspor
26.12.2020 19:00
Aydeniz Et Balikesirspor 0 - 1 Adana Demirspor
27.12.2020 13:30
Menemen Spor 0 - 0 Ankara Keçiörengücü
27.12.2020 16:00
Akhisarspor 0 - 1 Giresunspor
27.12.2020 16:00
Adanaspor 1 - 2 Royal Hastanesi Bandirmaspor
27.12.2020 19:00
Ankaraspor 1 - 2 Yilport Samsunspor
28.12.2020 19:00
Bursaspor - Eskişehirspor