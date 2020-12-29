Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

M. Emin Uluç

Sezon başından beri sakatlık, ceza ve virüs sebebiyle tam kadro çalışamayan Fenerbahçe’de ‘BAY’ geçilen haftada hortlayan Covid-19 vakaları moralleri bozmuştu. Ozan Tufan’la başlayan sürece, Serdar, Caner, Gustavo’nun eklenmesiyle sarsılan sarı-lacivertlilerde moralleri sakatların geri dönmesi düzeltti. Tedavileri tamamlanan Lemos, Tolga, Valencia ve Samatta takımla çalışmalara katıldı. Bir daha sakatlık yaşamaması için dikkat edilen Perotti de idmanın ilk bölümünde yer aldı, sonrasında özel program uyguladı.

Bitsin artık bu çile

Bu arada Erol Bulut, oyuncularını, “En ufak bir ağrı hisseden haber versin” diyerek bir kere daha uyarırken, kimseden gereksiz risk almamasını istedi. Sezon başından beri farklı sebeplerle 23 oyuncudan değişik periyotlarda mahrum kalan sarı-lacivertlilerin en büyük kâbusu sakatlıklar oldu. Geride kalan 15 haftada 12 oyuncu sakatlık sebebiyle takımdan ayrı kaldı. Sakatlıklar darbeye bağlı olmaktan ziyade adale, kasık ve diz bölgelerinde yaşandı.

KAMPI TAMAMLADI

Cisse açık kapattı

∂ Sezon başı kampına katılmayan Cisse, BAY geçilen haftada yükleme yaptı. 35’lik Senegalli, ekstra çalışmalarla eksiklerini giderdi. Cisse, “Yeni yılda bambaşka bir Papiss izleteceğim” sözü verdi.

ZİNCİR KIRILDI

Gözler Ozan’da

∂ F.Bahçe’de dün yapılan Covid-19 testlerinin negatif çıkmasıyla bulaş zinciri olmadığı ortaya çıktı. Bu haber sevinçle karşılanırken, yarın test olacak Ozan’ın negatif çıkması hâlinde takıma katılacağı belirtildi.

Mert Hakan sınıfta kaldı

∂ Fenerbahçe’nin en büyük transfer başarılarından biri olarak görülen Mert Hakan Yandaş şu ana kadar emekleri ve beklentileri boşa çıkardı. Geride kalan 15 haftada 2 gol atan Mert Hakan, hem hücum hem de savunma istatistikleriyle hayal kırıklığı yaşattı. Yıldız oyuncu sadece rakamsal olarak değil fiziksel anlamda da takımın gerisinde.

Vedat’a vize yok

Âşıklar buluşamayacak

∂ Sezon başında Vedat Muriç’i rekor bir fiyata Lazio’ya satan Fenerbahçe, Kosovalı golcünün yerine Samatta transferi yapmış, Tanzanyalıyı Cisse ve Kemal Ademi’yle yedeklemişti. Ancak gelenler Muriç’in yerini doldurmadı. Muriç de Lazio’da bekleneni veremedi. Sarı-lacivertliler devre arasında Kosovalı yıldızı kiralamak için nabız yoklamaya başladı. Fakat bu girişim Lazio’nun hocası Inzaghi’den veto yedi. Transfere izin çıkmadı.