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Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı
30.12.2020 - 13:24 | Son Güncelleme: 30.12.2020 - 13:25
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, ikinci kez koronavirüse yakalandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Beşiktaş,Ahmet Nur Çebi,
756435 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/756435.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER
Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GALATASARAY A.Ş.
14
9
2
3
15
29
02
BEŞİKTAŞ A.Ş.
14
9
1
4
10
28
03
AYTEMİZ ALANYASPOR
15
8
3
4
12
27
04
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
14
7
6
1
11
27
05
FENERBAHÇE A.Ş.
14
8
2
4
7
26
06
ATAKAŞ HATAYSPOR
14
7
3
4
4
24
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
14
5
6
3
6
21
08
YENİ MALATYASPOR
14
5
5
4
1
20
09
TRABZONSPOR A.Ş.
15
5
5
5
-3
20
10
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
14
5
4
5
4
19
11
GÖZTEPE A.Ş.
15
4
7
4
3
19
12
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
14
5
4
5
-2
19
13
KASIMPAŞA A.Ş.
15
5
4
6
-5
19
14
DEMİR GRUP SİVASSPOR
14
4
5
5
-3
17
15
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
15
4
5
6
-9
17
16
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
14
4
4
6
-3
16
17
GENÇLERBİRLİĞİ
14
4
3
7
-9
15
18
MKE ANKARAGÜCÜ
14
3
3
8
-6
12
19
YUKATEL DENİZLİSPOR
14
3
3
8
-10
12
20
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
15
3
3
9
-13
12
21
HES KABLO KAYSERİSPOR
14
2
4
8
-10
10
Süper Lig Fikstür
16.Hafta Maçları
02.01.2021 13:30
Erzurumspor - Gaziantep Futbol Kulübü A.ş.
02.01.2021 13:30
Sivasspor - Denizlispor
02.01.2021 16:00
Ankaragücü - Yeni Malatyaspor
02.01.2021 16:00
Alanyaspor - Başakşehir
02.01.2021 19:00
Atakaş Hatayspor - Konyaspor
02.01.2021 19:00
Galatasaray - Fraport-tav Antalyaspor
03.01.2021 13:30
Rizespor - Gençlerbirliği
03.01.2021 16:00
Karagümrük - Trabzonspor
03.01.2021 19:00
Hes Kablo Kayserispor - Beşiktaş
04.01.2021 19:00
Kasimpaşa - Fenerbahçe
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
16
9
5
2
9
32
02
TUZLASPOR A.Ş.
15
9
3
3
7
30
03
YILPORT SAMSUNSPOR
16
8
6
2
7
30
04
ALTAY
15
9
2
4
15
29
05
ADANA DEMİRSPOR
15
8
4
3
13
28
06
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
16
8
4
4
10
28
07
ALTINORDU
16
8
3
5
0
27
08
İSTANBULSPOR A.Ş.
14
7
4
3
9
25
09
BURSASPOR
16
7
3
6
3
24
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
16
6
3
7
1
21
11
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
16
4
5
7
-9
17
12
MENEMEN SPOR
16
3
7
6
-7
16
13
ADANASPOR A.Ş.
13
4
3
6
1
15
14
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
15
4
3
8
-7
15
15
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
15
3
4
8
-5
13
16
AKHİSARSPOR
15
3
4
8
-10
13
17
ANKARASPOR
15
2
3
10
-15
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
16
0
6
10
-22
3
PTT 1. Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
02.01.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor - Akhisarspor
02.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü - Bursaspor
02.01.2021 19:00
Altinordu - Aydeniz Et Balikesirspor
03.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor - Altay
03.01.2021 16:00
Istanbulspor - Ankaraspor
03.01.2021 16:00
Giresunspor - Tuzlaspor A.ş.
03.01.2021 19:00
Yilport Samsunspor - Adanaspor
04.01.2021 16:00
Eskişehirspor - Beypiliç Boluspor
04.01.2021 19:00
Adana Demirspor - Menemen Spor