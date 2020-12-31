Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Pozitif vakalar

Bütün dünya için olduğu gibi 2020 Galatasaray’a da kâbus gibi bir yıl yaşattı. Âdeta başına gelmeyen kalmayan sarı-kırmızılılar yaşadıkları bütün şanssızlıklara rağmen yeni yıla lider girmeyi başardı. İşte 2020’de Cimbom’un yaşadığı sıkıntıların özeti; Aslan, Rize maçında ayağı iki yerden kırılan Muslera’dan yeni sezonda mahrum kaldı. Salgından belki de en çok etkilenen takım oldu sarı kırmızılılar. Abdurrahim Albayrak, Yusuf Günay ve Fatih Terim daha hastalığın ilk günlerinde Covid-19’ya yakalanırken değişik dönemlerde toplam 9 oyuncunun da testi pozitif çıktı.

Son halka ceza

Başkan Mustafa Cengiz çok ciddi sağlık problemleri yaşadı. Seri ameliyatlar geçiren Cengiz uzun süre de tedavi gördü. Yönetim camia içindeki ağır eleştiriler neticesinde erken seçim kararı alsa da pandemi sebebiyle izinler çıkmadı. Karşılıklı açıklamalar sonrası Fatih Terim ile yönetim arasında ipler kısa süreliğine de olsa kopma noktasına geldi. Yapılan zirvede konunun tatlıya bağlandığını Terim “Her şey yolunda” mesajı ile duyurarak taraftarların yüreğine su serpti. Karagümrük maçı sonrası Terim beş maç ceza aldı ve G.Saray’ın 2020’de oynadığı son iki müsabakada kulübede yer alamadı.

İDMANDA BİLE...

ARDA TURAN KAYBETMİYOR

Galatasaray, Antalyaspor maçının hazırlıklarını dün yaptığı antrenman ile sürdürdü. Sarı kırmızılılar idmanın ana bölümünde beşerli turnuva maçlarına yer verirken son haftaların parlayan ismi Arda Turan’ın takımı kazanmayı başardı. Oldukça keyifli geçen turnuvanın sonunda kazanan takım poz vermeyi de ihmal etmedi.

LEMINA'DAN MESAJ

GALATASARAY'A AŞIK OLDUM

Geçen sezonu Galatasaray’da kiralık geçiren Mariao Lemina sezon başında Southampton’dan, Fulham’a kiralanmıştı. Sadece beş maçta ilk on birde şans bulabilen Gabonlu “Fatih Terim’i çok seviyorum. O en iyilerden biri. Seri de aynı düşünüyor. Galatasaray’dan ayrılırken içim sızladı. Çünkü ben kulübe âşık oldum’’ diyerek dönüş sinyali verdi.