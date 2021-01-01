Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ay-yıldızlılar, 11 Haziran'da turnuvanın açılış maçında İtalya ile karşılaşacak. A Millî Takım'ın grubunda İsviçre ve Galler de bulunuyor. UEFA'nın yeni konseptle 12 farklı şehirde yapılacak maçlarla gerçekleştireceği organizasyonun, 90 bin kapasiteli Wembley’de oynanacak olan final mücadelesi ile tamamlanacak. Tarihinde 5. defa Avrupa Futbol Şampiyonası’na katılan ay-yıldızlılar, 1996, 2000, 2008, 2016’dan sonra 2020 Avrupa Şampiyonası’nda da mücadele edecek. Millîler ayrıca tarihinde ikinci defa üst üste Avrupa Şampiyonası bileti aldı. Milliler, daha önce üst üste EURO 1996 ve EURO 2000 organizasyonlarına da katılmıştı.

AVRUPA ŞAMPİYONALARINDA TÜRKİYE

YIL O G B M D

1996 3 0 0 0 -

2000 4 1 1 2 Çeyrek Final

2008 5 3 0 2 Yarı final

2016 3 1 0 2 -