Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Fenerbahçe’de gündem transfer. Şampiyonluk hedefi doğrultusunda ara dönemde takviye planlayan sarı-lacivertlilerin önceliği kanayan yara stoper. Sadık’ın gözden çıkarıldığı süreçte ön plana çıkan isimler Yunan Sokratis ile Michailidis. Alanya’nın İngiliz savunmacısı Steven Caulker için de girişimlerde bulunuluyor. Akdeniz ekibi, Galatasaray’ın da istediği Caulker’ı elden çıkarmayı düşünmese de şansını zorlayan Fenerbahçe, stopere iki transfer birden yapma çabasında.

Söz Gümüşdağ’da

∂ Ancak Fenerbahçe’nin en büyük arzusu, gerçekleşmesi hâlinde sezonun flaş transferi olacak Edin Visca’yı renklerine bağlamak. Yıllardır büyüklerin gözdesi olan ve Başakşehir’den ayrılmak isteyen Boşnak yıldız, Kadıköy’e gelmeye hazır. Visca’yla anlaşan Emre Belözoğlu, şimdi Başkan Göksel Gümüşdağ görüşüyor. 2025’e kadar sözleşmesi olan Visca için Deniz Türüç’ü artı para teklifi yapan sarı lacivertliler, Başakşehir’in, kariyerinde değişiklik isteyen oyuncuya izin vermesini bekliyor.

Fener'e çifte müjde

∂ F.Bahçe'ye iki müjde geldi. Ozan Tufan negatife döndü ve idmana çıktı. Gustavo da negatif ve bugün idmanda olacak. Her iki oyuncunun da Kasımpaşa maçında oynayabileceği öğrenildi. Tolga Ciğerci'nin ise sol alt adalesinde 2.derece yırtık tespit edildi.