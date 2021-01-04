Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'de 16. hafta mücadelesinde Kasımpaşa ile Fenerbahçe karşılaştı. Ligin deplasmanda en çok puan toplayan takımı olan Fenerbahçe, Kasımpaşa engelini 3-0 ile geçerken rahat bir galibiyet aldı.

Üst üst ikinci galibiyetini alan Fenerbahçe'ye farkı getiren golleri 14 ve 45. dakikalarda Mame Thiam, 86. dakikada Ferdi Kadıoğlu attı.

Sarı lacivertli takıma galibiyeti getiren iki futbolcu, bu sezon Süper Lig'de ilk gollerini attılar.

Bu sonucun ardından Fenerbahçe, puanını 29'a çıkartırken 4. sıraya yükseldi. 4 maçtır kazanamayan Kasımpaşa ise 19 puanla 13. sırada kaldı.

KASIMPAŞA 0-3 FENERBAHÇE

GOL: 14', 45' Mame Thiam, 86' Ferdi Kadıoğlu

Karşılaşmada ikinci yarı oynanıyor

8' Fenerbahçe hızlı başladı! Pelkas'ın sağ çaprazdan verdiği pasla buluşan Mame Thiam, bekletmeden sert bir vuruş çıkarttı ancak top üstten auta gitti.

14' Ceza sahası içinde seken topa gelişine düzgün bir vuruş yapan Thiam, topu ağlarla buluşturup Fenerbahçe'yi öne geçirdi. Thiam, Fenerbahçe ile Süper Lig'de ilk golünü atarken eski takımına attığı golden sonra sevinmedi.

18' Sinan Gümüş ceza sahasında yerde kaldı ve penaltı bekledi. Hakem Halis Özkahya, pozisyona devam dedi.

36' Fenerbahçe, Valencia ile topu ağlara gönderdi ancak yardımcı hakemin ofsayt bayrağı havadaydı. Pozisyon, VAR'dan değerlendirilirken karar değişmedi.

45' Pelkas'ın ara pasına iyi hareketlenen Thiam, kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda kendisinin ve takımının ikinci golünü atıp farkı ikiye çıkarttı.

59' Fenerbahçe, Pelkas ile tehlikeli geldi. Pelkas ile başlayan atağın sonunda Sinan Gümüş'ün şutunu Kasımpaşa kalecisi Ramazan kurtardı.

68' Yine Pelkas tehlike oluşturdu! Sağ kanattan hızlı gelişen atakta Valencia içerideki Pelkas'ı gördü, Yunan futbolcunun şutu az farkla yandan dışarı gitti.

73' Hızlı gelişen Fenerbahçe atağında Enner Valencia savunma arkasına atılan topa hareketlendi ancak Ramazan iyi bir zamanlamayla kalesini terk ederek tehlikeyi önledi.

86' Kontra atakla rakip alana hızlı gelen Fenerbahçe'de Ferdi Kadıoğlu, kaleci Ramazan'ın üzerinden yaptığı aşırtma vuruş ile farkı üçe çıkarttı. Ferdi, bu sezon ilk golünü kaydetti.

Fenerbahçe'nin 11'i: Altay, Sangare, Tisserand, Gustavo, Sadık, Ozan, Mert Hakan, Valencia, Pelkas, Sinan, Thiam