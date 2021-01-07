Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Erol Bulut, sarı-lacivertli takımın başında eski takımı Alanyaspor’a karşı ilk kez sahaya çıkıyor. Teknik direktörlük kariyerinde Alanyaspor’da elde ettiği başarıyla Fenerbahçe’nin yolunu tutan Teknik Direktör Erol Bulut, eski takımına karşı Fenerbahçe’nin başında ilk kez görev aldı.

Fenerbahçe’de 6 eksik

Bileğinde ağrıları olan Novak, kasık ağrıları olan Sosa ile adalesinde ağrıları olan Gökhan Gönül Alanyaspor maçında riske edilmedi. 3 futbolcunun tedavisine Samandıra’da devam edildi. Bu 3 futbolcunun yanı sıra sakatlığını atlatan ancak henüz hazır olmadığı için halen özel program uygulayan Arjantinli yıldız Diego Perotti, adale yırtığı nedeniyle tedavisi süren Tolga Ciğerci ile hafif sakatlığı bulunan Kemal Ademi kadroda yer almadı.

Caner formasına kavuştu, Serdar Aziz yedekte

Korona virüs testi birkaç gün önce negatife dönen Caner Erkin ve Serdar Aziz Alanyaspor maçıyla kadroya döndü. Tecrübeli sol bek Caner Erkin ilk 11’de maça başlarken, hastalığı yeni atlatan ve takımla sadece tek idmana çıkan Serdar Aziz ise tam olarak hazır olmadığı için yedek soyundu. İki futbolcu da hastalığı nedeniyle Kasımpaşa maçında kadroda yer almamıştı.

Gustavo ve Sadık kendi mevkilerine döndü

Caner Erkin’in iyileşmesiyle sarı-lacivertli takımın saha dizilişinde geçen haftaya göre değişiklikler yaşandı ve tüm oyuncular gerçek mevkilerine döndü. Kasımpaşa maçında eksikler nedeniyle Sadık Çiftpınar sol bek, Luiz Gustavo ise stoperde görev yapmıştı. Stoperde oynayan Luiz Gustavo dünkü maçta yeniden orta sahaya, Sadık Çİftpınar da stopere döndü.

Mert Hakan yedek

Fenerbahçe'de Mert Hakan Yandaş sürprizi yaşandı. Teknik Direktör Erol Bulut, Mert Hakan Yandaş’ı Alanyaspor maçında yedek soyundurdu. Mert Hakan Yandaş ilk 11’de başladığı Kasımpaşa maçında oyundan çıkarken Teknik Direktör Erol Bulut’a tepki göstermiş, yedek kulübesinde oturmadan doğrudan tribüne çıkmıştı.