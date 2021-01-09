Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ın yaşayan efsanesi Atiba Hutchinson'un değeri her geçen gün daha da anlaşılıyor. İlerlemiş yaşına rağmen 20'lik delikanlı gibi performans gösteren Kanadalı oyuncu, Cyle Larin'i getirerek Beşiktaş'ın son yıllardaki en verimli transferlerinden birini de yapmasını sağladı. Bununla da yetinmedi, sezon öncesi Belçika'dan ve ABD'den ciddi teklifler alan vatandaşının takımda kalmasını sağladı. Larin geçen sezon Zulta Varegem'de 10 gol ve 5 asistlik performans göstermişti.

Yalçın faktörü

Ciddi talipleri çıkan Larin için Atiba Hutchinson yeniden devreye girdi. Yaptığı konuşmada, "Beşiktaş'ta daha çok gol atacaksın. Sergen Yalçın, yeteneklerini ön plana çıkarabilecek bir teknik direktör" diyerek vatandaşını ikna etmişti. Tecrübeli futbolcu iki sezon önce Larin'in transfer edilmesini istediğinde de "Genç ama çok yetenekli. Gol sezgisi kuvvetli. Transfer edilirse büyük katkı sağlar" demişti. Öngörülerinde haklı çıkan Atiba, Beşiktaş'a olan katkısında farklı bir seviyede olduğunu göstermiş oldu.

Kartallar güreş tuttu!

Lider Beşiktaş, yarın deplasmanda oynayacağı Hatayspor karşılaşmasının hazırlıklarına devam etti. Teknik Direktör Sergen Yalçın yönetiminde yaklaşık bir buçuk saat süren çalışmada Mensah dışında herkes yer aldı. Neşeli çalışmada Aboubakar ile Rosier güreş tuttu.

Teknik patron Atiba!

Saha içi kadar saha dışında da Beşiktaş'a katkı sağlamaya devam eden Atiba’nın gelecek planları arasında teknik adamlık da var. Kanadalı oyuncu dinlendirildiği için kadroya alınmadığı Çaykur Rize-spor maçı öncesi kulübe önündeki görüntüsüyle dikkati çekerken "Teknik adamlık yakışır" dedirtti.

Nouma'yı geçecek!

∂ Ç. Rizespor'a dört gol atan, toplamda 10 gole ulaşarak krallıkta zirveye çıkan Cyle Larin'in yeni hedefi Pascal Nouma'yı geçmek. Siyah-beyazlı formayla çıktığı 44 maçta 20 gole ulaşan Kanadalı, üç gol daha atarsa Beşiktaş'ın unutulmaz futbolcusu Pascal Nouma'yı yakalamış olacak. Larin, şu ana kadar attığı gollerle Negredo (18), Ferdinand (17) ve Carew (14) gibi eski yıldızları da geride bıraktı.