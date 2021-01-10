Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray’ın sağı solu belli olmuyor! Geçen hafta Konyaspor karşısında eleştirilen bir futbol oynayan sarı kırmızılılar dün gece neredeyse kusursuz bir doksan dakika oynadı. Kalesinde Gençlerbirliği’ne neredeyse hiç pozisyon vermeyen Cimbom maç boyunca oyunun bütün hâkimiyetini elinde tutarken daha 27. saniyede açtığı gol perdesiyle 6-0’lık rahat bir galibiyet alıp, Beşiktaş derbisi öncesi de moral depoladı.

Terim’den net mesaj!

Fatih Terim’in dört maçlık cezasının bittiği ilk karşılaşmada Galatasaray farka koştu. Konya maçı da düşünülünce, son haftaların çıkıştaki ekibi olan Ankara temsilcisine karşı zorlu geçmesi beklenen karşılaşmayı Aslan rahat geçti. Ama perde arkasına bakılınca Fatih Hoca defansta Donk dışındaki üç oyuncuyu da keserek ‘Kimsenin yeri garanti değil’ demişti. Öğrencileri de bu mesajı aldıklarını oynadıkları oyunla gösterdi.

Belhanda’nın gecesi

Zaman zaman eleştirilen merkezinde kalan Belhanda, gün gece attığı üç golün yanı sıra maç içindeki isteği, azmi ile sahanın yıldızıydı. Faslı oyuncunun Arda ile uyumu göze çarparken, bulduğu üç golün ikisinde asist Kaptan’dan geldi. Sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Balhanda konusu bir süredir Galatasaray’ın gündemini meşgul ederken, bakalım dün gece imza attığı hat-trick İstanbul’da kalmasına yetecek mi?

BELHANDA'DAN ÖVGÜ:

Arda futbolu çok iyi biliyor

Gecenin adamı Belhanda, "Emre ile beraber gittiğimiz, Arda ile birer bir yapıp bacak arası attığım gol en güzel golümdü. Bir önceki hafta 10 kişi oynamıştık, çok koştuk. Konya'ya gidince de taze değildik. Biz de insanız. Bu performansı sürdürmek istiyoruz. Arda futbolu çok iyi biliyor. Bu tür pozisyonları kokluyor" açıklaması yaptı.

İlklere imza attılar

Ligde hocasız kalan ve son iki maçta beş puan kaybeden G.Saray, Fatih Terim'in cezasının bitmesi ve dönmesiyle birlikte G.Birliği karşısına çıktı. Farklı galibiyet alan Cimbom'da bir dönem satılması konuşulan Belhanda attığı gollerle geceye damgasını vururken, sarı-kırmızılı formayla ilk defa hat-trick yapmanın da keyfini yaşadı. G.Saray'da ilkler bununla sınırlı değildi.

En erken gol

Bir başka gönderilecekler arasında olan isim Diagne de açıldıkça açıldı. Senegalli yıldız dün gece Telekom'da bir ilke imza attı ve henüz 27. saniyede attığı gol, bu sezonun Süper Lig'de en erken golü olarak kayıtlara geçti. Öte yandan Diagne Türkiye kariyerinde 63. defa ligde forma giyerken 50 gole ulaşarak da yarım dalya yapmanın sevincini yaşadı.

MARCAO GERİ DÖNDÜ

Maç içinde büyüdük

Cezası biten ve geri dönen G.Saray'ın stoperi Marcao, "Maç içinde büyüdük, iyi işler yaptık. Takım olarak iyi savunma ve iyi hücum vardı. Bulduğumuz pozisyonları değerlendirdik. Güzel bir galibiyet oldu. Gösterilen bu ruhtan dolayı takım arkadaşlarımı tebrik ediyorum" derken, "Kendi performansım da iyi ama unutmayalım ki bu iyi bir takım içinde olur" sözlerini kullandı.

KAHVECİ SEVİNCİ

Taylan ve Oğulcan, dünkü goller sonrası Başakşehir'den arkadaşları İrfan Can'ın sevincini taklit etti. Maç sonrası Fatih Terim de İrfan'ı transfer etmek istediklerini söyledi.