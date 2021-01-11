Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Gençlerbirliği karşısında alınan 6-0’lık net skor sonrası Teknik Direktör Fatih Terim bir ilke imza atarak transfer listesinin önemli bölümünü açıkladı. Daha önceki transfer dönemlerindeki yönetimin başarısızlığından ağzı yanan tecrübeli hoca, muhtemel kötü sonuçlar için şimdiden ön aldı. Yönetim FFP denetimleri sebebiyle transferleri gerçekleştirememiş yönetimle, hocanın arası açılmıştı.

Farklı bir yol izledi

Benzer bir senaryoyu tekrar yaşamak istemeyen Terim, Henry Onyekuru, İrfan Can Kahveci, Edin Visca ve Mostafa Mohamed’i istediğini net şekilde ifade etti. Geçelim transfer çalışmalarına... Yönetim, satış listesine konulan Onyekuru ile her konuda anlaşırken kulübü Monaco ile pazarlık masasında. Tarafların zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralama konusunda ciddi mesafe aldığı öğrenildi.

Takasa yanaşmıyor

Diğer taraftan Başakşehir ile de temaslar sürerken G.Saray İrfan Can ve Visca için takas yolunu zorluyor. Ancak Başakşehir yönetimi takasa yanaşmıyor ve bir anlamda tok satıcı rolünü benimsiyor. Burada Aslan’ın elini güçlü kılan ise futbolcuların G.Saray’ı istemesi. Öte yandan Zamalek forması giyen forvet oyuncusu Mostafa Mohamed’in de St. Etienne’ye daha yakın olması can sıkıyor.

Onyekuru gün sayıyor

Galatasaray’da Fatih Terim’in istediği isimler içerisinde başı çeken Henry Onyekuru, yeniden sarı-kırmızılı formayı giyebilmek için çok heyecanlı. Aslan’da Terim ile farklı bir ilişkisi bulunan Nijeryalı oyuncunun bir an önce kulüplerin anlaşmasını beklediği öğrenildi.

Oğulcan'a şok fatura: 1,2 milyon €!

Altı maç ceza

Ara transfer döneminde Onyekuru, İrfan Can, Visca, Mostafa Mohamed gibi yıldızlara talip olarak kadrosunu güçlendirmek isteyen Galatasaray’da Oğulcan Çağlayan şoku yaşanıyor. Geçtiğimiz sezon Çaykur Rize bir yıllık opsiyonu tek taraflı uzattığı gerekçesiyle 24 yaşındaki oyuncu sözleşmesini feshederek sarı-kırmızılı takım ile anlaşmaya varmıştı. Yaşanan bu durum üzerine Rize temsilcisi konuyu mahkeme taşımıştı. Uyuşmazlık Çözüm Kurulu (UÇK) yaptığı incelemeler sonrası Oğulcan’ı haksız buldu.

Aslan itiraz edecek

UÇK Rize’ye, Oğulcan Çağlayan’ı Kayseri Erciyes’ten kadrosuna kattığı bonservis bedeli olan 1 milyon 200 bin avro ödenmesine ve oyuncuya da altı maç ceza verilmesi gerektiğine hükmetti. Galatasaray Kulübü'nün dün gece geç saatlerde yayınladığı bildiride, "Rize tarafından öne sürülen G.Saray'ın transferde ayartan taraf olduğu tespiti reddedildi. Sporcumuzun yanında olacağız" denilerek, Tahkim'e ve gerekirse diğer adli kurumlara cezanın kaldırılması için itirazda bulunulacağı kaydedildi.