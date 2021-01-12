Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ali Koç'un dün akşamki sözlerinin üzerinden çok geçmeden G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz zehir zemberek konuştu. "Sayın Ali Koç, bizi ayartan kulüp gibi gösteriyor, 'Bu kulüp bunu hep yapıyor, devamlı yapıyor, gerekli ceza verilsin, gözüm üzerinizde ey Tahkim' diyor. Biz ayartan kulüp değiliz. Gelen 21 sayfa yazıda açıkça Galatasaray ayartan kulüp değildir deniyor. Galatasaray herkesin oynamak istediği bir kulüp. Bundan niye rahatsız oluyorsunuz" sözlerini kullandı.

Bunu vicdan kabul etmez

"UÇK disiplin cezası vermiş, 6 maç. Böyle bir şey olamaz! UÇK'nın disiplin cezası verme hakkı yok" vurgusu yapan Cengiz, "Çıkan 1 milyon 200 bin avro muazzam bir rakam, bunu ne insan vicdanı, ne Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kabul etmez" derken, "Ali Koç, sen haddini bileceksin. Sen yargıyı tahakküm altına alamazsın. Türkiye'nin en varlıklı insanı olabilirsin, Allah arttırsın ama mahkemeleri yönlendiremezsin, baskı altına alamazsın. Ne haddin, ne yetkin var" ifadelerini kullandı.

OĞULCAN SAVUNMASI

Aurelio örnek olacak

G.Saray Kulübü, sezon başı Rize ile olan sözleşmesini fesheden Oğulcan Çağlayan’a verilen 6 maçlık cezaya itiraz etti. Sarı-kırmızılı kulüp yedi günlük itiraz süresinin ilk gününde hazırladığı dosyalarla Tahkim Kuruluna başvurdu. Dosyada örnek dava olarak ise Mehmet Aurelio gösterildi. Real Betis’e giden Aurelio’ya F.Bahçe’nin itirazı sonrası UÇK’dan ceza çıkmış ancak Tahkim’den dönmüştü. Aslan, Tahkim’den istediği sonucu alamazsa davayı FIFA ve CAS’a taşımayı düşünüyor.

TERİM'İN PRENSİ GELİYOR

Onyekuru tamam

Ve G.Saray, Henry Onyekuru transferinde mutlu sona ulaştı. Monaco'yla yapılan anlaşmaya göre Onyekuru sezon sonuna kadar parçalı formayı giyecek. Bu dönem için Galatasaray sadece oyuncunun maaşını ödeyecek. Ancak Mustafa Cengiz yönetiminin isteği, zorunlu satın alma maddesini de kontrata eklemek. Böylece ortaya koyacağı performans sonrası Monaco’nun fiyat yükseltmesinin önüne geçilmek isteniyor.

ASLAN’IN KUPA SINAVI

Malatya’da tur hesabı

∂ Galatasaray bu akşam 20.45’te ATV’den canlı yayınlanacak Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Malatya’nın misafiri olacak. Fatih Terim, hafta sonu oynanacak Beşiktaş derbisini de göz önüne alarak fazla forma şansı bulamayan isimlerle maça çıkacak. Karşılaşmada kazanan tur atlayacak.

MEHMET ALTIPARMAK:

Galatasaray daha avantajlı

∂ Tecrübeli teknik adam Mehmet Altıparmak İHA’ya Süper Lig yarışını yorumladı. Eski öğrencileri Taylan ve Oğulcan’la gurur duyduğunu belirten Altıparmak “Hem kadro kalitesi olarak hem beraber oynayan oyuncular anlamında yarışta G.Saray’ı daha avantajlı görüyorum” dedi