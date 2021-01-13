Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor’un futbolu pek beğeni toplamasa da Abdullah Avcı kısa sürede ciddi bir başarı elde etti. Süper Lig’in 18. haftasını “Bay” geçmesine rağmen sıralamadaki yerini koruyan Trabzonspor, Avcı’nın gelişinden sonra Beşiktaş’ın ardından Gaziantep FK ile birlikte en çok puan toplayan takım oldu. Bordo mavililer ilk 8 haftalık bölümünde 6 puan toplayarak 17. sırada yer alırken Avcı ile 9 maçta 20 puan aldı ve 7. sıraya kadar çıktı, 35 puanla lider olan Beşiktaş ile arasındaki puan farkını 9’a indirdi.

Bilal Başaçıkoğlu gitti

Avcı’nın gelişinden sonra yeni bir sayfa açan Trabzonspor, son 10 haftalık bölümde 25 puan toplayan Beşiktaş’ın ardından Gaziantep FK ile birlikte 20 puanla en çok puan toplayan takım oldu. Abdullah Avcı bu geçiş döneminde hem kadrodaki isimlerin performansını gördü hem de takımını yarışta tuttu. Savunmayı sağlama alan bordo-mavililer ligin ikinci bölümünde yapılacak takviyelerle hücum gücünü zenginleştirecek. Öte yandan bordo mavili takımda Bilal Başaçıkoğlu'nun sözleşmesi karşılıklı feshedildi.