Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bordo mavililerin ara dönemde kadrosuna kattığı oyuncu, yakalandığı koronavirüs hastalığı sebebiyle uzun süredir karantina altındaydı. Dün yeni bir teste tabi tutulan oyuncunun sonuçları negatif geldi. Berat’ın takıma katılmasına engel kalmadı.

2 numarayı giyecek

Berat’ın iyileşmiş olması yüzleri güldürse de Abdullah Avcı uzun süredir takımla idman yapamayan oyuncuyu Antalya kafilesine dâhil etmesi beklenmiyor. Oynamak için sabırsızlanan Berat’ın yeni takımındaki forma numarası da belli oldu. 5 numarayı Hosseini’nin giymesi, 6 numaranın da sezon başında Guilherme’ye tescil edilmesi sebebiyle Berat 2 numarayı seçti.