Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

G.Saray Başkanı Mustafa Cengiz, kulüp televizyonunda gündeme dair çarpıcı açıklamalar yaptı. “Derin bir yalnızlık hissediyorum” diyen Fatih Terim ile bir saatlik toplantı yaptığını söyleyen Cengiz “Sözü bize değil. Ben 33 yıl da başkan kalsam, 33 yıl onunla çalışırım” dedi. Cengiz, Terim’in çok istediği İrfan Can ve Visca ile ilgili olarak ise büyük hayal kırıklıkları yaşadığını söyledi.

Pazarlık devam ediyor

Taraftar grubu ultrAslan'ı yönlendirdiği suçlamasına maruz kaldığını söyleyen Cengiz “Öyle olsa ‘görüşmeyin’ demelerine rağmen gider Göksel Gümüşdağ ile görüşür müyüm? Kimi görüştüğüm belli. Göksel Başkan iki oyuncu için 38 milyon avro istedi. Benim ne verdiğimi de tahmin edersiniz. ‘Hayaller Van Persie, gerçekler tam tersi!’ Detay vermeyeyim pazarlık devam ediyor” dedi.

Yazarım çeki olur biter!

9,8 milyon avro limitleri olduğunu söyleyen Cengiz, “İstesem ben diğer kulüpler gibi yazarım haziran ayına çeki, hepsini alırım. Sonra da çeker giderim. Ama beni öldürseniz bunu yapmam. Galatasaray'ın geleceğini karartmam. Beceriksizsem de bunu yapmam. Hocamız da 'Olursa olur Başkan’ım, olmazsa bu kadroyla da şampiyonluğa gideriz' dedi” ifadelerini kullandı.

Adaylığım belli değil

Kulübün iyi yolda olduğunu söyleyen Cengiz “Mali yapıyı düzeltiyoruz. Bu düzenin üç yıla daha ihtiyacı var. Bizim sonraki yönetime öyle bir kulüp bırakmamız lazım ki oradan sıçrama yapmalı. Bütün konular birbirine bağlı. Aday olmayı düşünmüyorum ama henüz karar vermiş değilim. Ben iyi bir aday görürsem onun lehine çekilirim. İyi bir aday görmezsem, aday olabilirim” dedi.

CENGİZ’DEN İNCİLER:

* Keşke kupa maçında Kerem'in kaçırdığı penaltıyı ben kaçırsaydım. Kerem üzülmesin. Derbide ölümüne oynayacağız. Hak eden kazansın.

* Falcao çok değerli bir oyuncu ama sakatlıktan kurtulamadı. Şimdi İspanya'ya gitti tedavi oluyor. Falcao düzelecek ve gelecek. Gitmek isterse gider.

* Limiti aşanlara ne ceza verildi? Puan silme cezası vardı ne oldu? Aşanlar oldu. Aşanlar yanımızda otururken TFF'ye soruyorum. Ses yok, görüntü var.

* Oğulcan’ı biz ayartmadık. 'Siz sözleşmeyi tek taraflı uzattıysanız ben de tek taraflı feshediyorum' dedi. FIFA bu konuda çok net, oyuncunun yanında.