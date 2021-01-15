Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TFF'den yapılan açıklamada, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Kasımpaşa ile oynanan mücadelede Fenerbahçeli oyuncu Mert Hakan Yandaş'ın kural dışı hareket gerekçesiyle tedbirli olarak PFDK'ye gönderildiği belirtildi.