Süper Lig’in 19. Haftasında Konyaspor, Göztepe’yi konuk etti. Müsabaka Göztepe’nin 3-2’lik üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar

1. dakikada Berkan sol kanattan ceza yayı üzerine çevirdi. Soner topu kontrol edip şutunu çekti ancak kaleci Sehic gole izin vermedi.

17. dakikada Göztepe’de sol çaprazdan kullanan Berkan’ın serbest vuruşunda arka direkte iyi yükselen Mihojevic kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. 0-1

26. dakikada Konyaspor’da sol kanattan yapılan orta savunmadan döndü ve Cikalleshi’nin önünde kaldı. Cikalleshi’nin şutunda kalcei İrfan Can’ın uzandığı top üst direğe çarparak dışarı çıktı.

30. dakikada hızlı gelişen Göztepe atağında sol kanattan ilerleyen Ndiaye, ceza sahasında Zulj’u topla buluşturdu. Zulj düzgün vurdu ve farkı ikiye çıkaran gölü kaydetti. 0-2

34. dakikada Konyaspor atağında ceza alanına yapılan ortada Jevtovic kafayı vurdu. Kaleci İrfan Can’dan seken top, direkten geri geldi ve İrfan Can’ın ellerinde kaldı.

54. dakikada sol kanattan gelişen Konyaspor atağında ceza sahasına yapılan ortayı savunma uzaklaştırdı. Amir önünde kalan topu kontrol edip şutunu çekti ancak kaleci İrfan Can gole izin vermedi.

55. dakikada Bytyqi’nin soldan kullandığı kornerde Cikalleshi kafayla topu ağlara gönderdi. 1-2

58. dakikada sağ kanattan gelişen Göztepe atağında Halil çizgiye indi ve boş pozisyonda olan Zulj’a pasını çıkardı. Zulj’un vuruşunda top ağlara gitti. 1-3

62. dakikada Skubic’in pasında topla buluşan Amir ceza alanı dışında kaleyi cepheden gören pozisyonda vuruşunu yaptı ve farkı tekrar bire indirdi. 2-3

86. dakikada Amir ceza sahası önünden kaleyi gördü ve sert vurdu. Kaleci İrfan Can topu kornere çeldi.

Stat: Konya Büyükşehir Belediye

Hakemler: Fırat Aydınus xx, Alpaslan Dedeş xx,Kemal Yılmaz xx

Konyaspor: Sehic x, Skubic xx, Anicic xx (Musa dk. 60 xx), Abdülkerim x, Ömer Ali x, Jevtovic xxx, Diomande xx (Bytyqi dk. 46 xx), Shengelia xx (Milosevic dk. 46 xx), Amir xxx, Cikalleshi xxx, Kravets xx

Yedekler: Eray, Oğuz Kağan, İsmail, Doğan Can, Musa, Ali, Emre, Daci

Teknik Direktör: İsmail Kartal

Göztepe: İrfan Can xxx, Murat x, Titi xx, Mihojevic xx, Berkan xx, Zulj xxx (Napoleoni dk. 84 ?), Nwobodo xx, Soner x (Kubilay dk. 84 ?), Halil xx (Kerim dk. 90+2 ?), Tripic xx (Atınç dk. 77 xx), Ndiaye xx (Ideye dk. 90+2 ?)

Yedekler: Megyeri, Yalçın, Batuhan, Burak, Beykan

Teknik Sorumlu: Yasin Güleryüz

Goller: Mihojevic (dk. 17), Zulj (dk. 30, 58) (Göztepe), Cikalleshi (dk. 55), Amir (dk. 62) (Konyaspor)

Sarı Kartlar: İrfan Can (Göztepe), Ömer Ali, Abdülkerim (Konyaspor)