Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Derbi sonrası mutluluğu yüzünden okunan Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, "Oyunla ilgili bütün futbolculara çok teşekkür ediyorum. Ocak ayı zorluydu. Bu periyotta çok fazla maç oynuyoruz. Çok mücadele ediyor, yoruluyor, özveriyle oynuyorlar" derken, "Zaman zaman performansları düşük çıkabiliyor. Bu periyotta bu normal. Kazanmak istiyorduk. Birinci dereceden rakibimizle oynadık. Puan farkını artırdık. Ligin üstündeki pozisyonumuzu koruduk" sözlerini kullandı.

Birbirimize bağlanıyoruz

"Bizim için iyi bir galibiyet oldu. Taraftarı yanımızda hissediyoruz. Güzel bir gün oldu. Derbi galibiyeti güzeldir" diyen Sergen Hoca, "Bugün yarın bu zevki yaşayacağız. Perşembe pazar zor iki maç var" vurgusu yaparken, "Bizim (teknik adamların) pozisyonumuz çok zor. Kazanınca hayat güzel ama işler kötü gidince büyük camiada çalışmak çok zor" şeklinde konuştu. Yalçın, "Son 8 maçın 7'sinde gol yemedik. Biz birbirimize bağlanıyoruz. Daha iyi oynuyoruz" sözlerini kullandı.