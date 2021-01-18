İngiltere Premiere Ligi ekibi Chelsea'de forma giyen orta saha oyuncusu Daniel Noel Drinkwater, sezon sonuna kadar kiralık olarak Kasımpaşa'ya transfer oldu. Drinkwater, Kasımpaşa'nın Kemerburgaz tesislerinde hazırlanan imza töreninde kendisini lacivert-beyazlı renklere bağlayan imzayı attı. İmza töreninde Sportif Direktör Emir Saraç'ın da yer aldı.
Drinkwater Kasımpaşa'da
18.01.2021 - 15:13 | Son Güncelleme: 18.01.2021 - 15:35
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Kasımpaşa Kulübü, Chelsea'den orta saha oyuncusu Daniel Noel Drinkwater'ı sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Daniel Noel Drinkwater,Kasımpaşa,
760839 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/spor/760839.aspx
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Puan Durumu ve Fikstür
Süper Lig
PTT 1. Lig
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
BEŞİKTAŞ A.Ş.
18
12
2
4
20
38
02
FENERBAHÇE A.Ş.
17
11
2
4
14
35
03
GAZİANTEP FUTBOL KULÜBÜ A.Ş.
18
9
7
2
13
34
04
GALATASARAY A.Ş.
18
10
3
5
18
33
05
ATAKAŞ HATAYSPOR
18
9
4
5
5
31
06
AYTEMİZ ALANYASPOR
18
9
3
6
13
30
07
FATİH KARAGÜMRÜK A.Ş.
18
7
6
5
6
27
08
TRABZONSPOR A.Ş.
18
7
6
5
-1
27
09
FRAPORT-TAV ANTALYASPOR
19
6
7
6
-6
25
10
YENİ MALATYASPOR
18
6
6
6
1
24
11
DEMİR GRUP SİVASSPOR
18
5
8
5
-2
23
12
MEDİPOL BAŞAKŞEHİR FK
18
6
5
7
-4
23
13
İTTİFAK HOLDİNG KONYASPOR
18
6
4
8
2
22
14
GÖZTEPE A.Ş.
18
5
7
6
2
22
15
KASIMPAŞA A.Ş.
17
6
4
7
-7
22
16
ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş.
18
5
6
7
-11
21
17
GENÇLERBİRLİĞİ
18
5
4
9
-15
19
18
HES KABLO KAYSERİSPOR
18
4
4
10
-11
16
19
MKE ANKARAGÜCÜ
17
4
3
10
-7
15
20
YUKATEL DENİZLİSPOR
18
3
5
10
-13
14
21
BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR
18
3
4
11
-17
13
Süper Lig Fikstür
19.Hafta Maçları
15.01.2021 19:00
Gençlerbirliği 1 - 3 Karagümrük
16.01.2021 13:30
Konyaspor 2 - 3 Göztepe
16.01.2021 16:00
Başakşehir 1 - 1 Sivasspor
16.01.2021 16:00
Gaziantep Futbol Kulübü A.ş. 2 - 1 Hes Kablo Kayserispor
16.01.2021 19:00
Fraport-tav Antalyaspor 1 - 1 Trabzonspor
17.01.2021 13:30
Denizlispor 0 - 2 Atakaş Hatayspor
17.01.2021 16:00
Yeni Malatyaspor 4 - 1 Rizespor
17.01.2021 19:00
Beşiktaş 2 - 0 Galatasaray
18.01.2021 19:00
Kasimpaşa - Erzurumspor
18.01.2021 19:00
Fenerbahçe - Ankaragücü
S.
Takım
O.
G.
B.
M.
A.
Y.
A.
P.
01
GİRESUNSPOR
17
10
5
2
12
35
02
İSTANBULSPOR A.Ş.
17
10
4
3
18
34
03
YILPORT SAMSUNSPOR
17
9
6
2
8
33
04
ALTAY
17
10
2
5
14
32
05
ADANA DEMİRSPOR
17
9
4
4
14
31
06
TUZLASPOR A.Ş.
17
9
3
5
3
30
07
ANKARA KEÇİÖRENGÜCÜ
17
8
4
5
9
28
08
ALTINORDU
17
8
4
5
0
28
09
BURSASPOR
17
8
3
6
4
27
10
ROYAL HASTANESİ BANDIRMASPOR
17
7
3
7
3
24
11
ADANASPOR A.Ş.
17
6
3
8
2
21
12
BEREKET SİGORTA ÜMRANİYESPOR
17
5
5
7
-8
20
13
BEYPİLİÇ BOLUSPOR
17
5
4
8
-2
19
14
MENEMEN SPOR
17
3
7
7
-10
16
15
AYDENİZ ET BALIKESİRSPOR
17
4
4
9
-12
16
16
AKHİSARSPOR
17
3
4
10
-12
13
17
ANKARASPOR
17
2
3
12
-19
9
18
ESKİŞEHİRSPOR
17
0
6
11
-24
3
PTT 1. Lig Fikstür
17.Hafta Maçları
02.01.2021 13:30
Bereket Sigorta ümraniyespor 2 - 1 Akhisarspor
02.01.2021 13:30
Ankara Keçiörengücü 0 - 1 Bursaspor
02.01.2021 19:00
Altinordu 0 - 0 Aydeniz Et Balikesirspor
03.01.2021 13:30
Royal Hastanesi Bandirmaspor 2 - 0 Altay
03.01.2021 16:00
Istanbulspor 5 - 3 Ankaraspor
03.01.2021 16:00
Giresunspor 3 - 0 Tuzlaspor A.ş.
03.01.2021 19:00
Yilport Samsunspor 2 - 1 Adanaspor
04.01.2021 16:00
Eskişehirspor 0 - 2 Beypiliç Boluspor
04.01.2021 19:00
Adana Demirspor 3 - 0 Menemen Spor