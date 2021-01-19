Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Sergen Yalçın futbolculuğundaki gibi teknik direktörlüğünde de efsane olma yolunda ilerliyor. Trabzonspor ve Fenerbahçe'nin ardından son olarak ligde G.Saray'ın da mağlup edilmesiyle tecrübeli çalıştırıcı büyük maçları kaybetmeme geleneğini sürdürdü. Sergen Hoca'nın başarısı yönetimi de harekete geçirdi. Başkan Ahmet Nur Çebi sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Sergen Yalçın'la yola devam etmek istiyor. Bu defa yapılacak sözleşmenin ise en az beşsenelik olması planlanıyor.

Tek yetkili

Başkan Çebi geçen sezon “Yeni sözleşme en çok Sergen Yalçın’a yakışır. Ben istikrardan yanayım, kendisine de güveniyorum" demişti. Sergen Yalçın'la sadece sözleşme yenilenmeyecek, tecrübeli çalıştırıcının yetkileri de genişletilecek. Göreve geldiğinde maaş konuşmayan, tazminat bile talep etmeyen hoca, takımın yapılanmasında tek yetkili olacak. Sergen Yalçın, bir süre önce Erdal Torunoğulları'nın bıraktığı Futbol AŞ Başkanlığı görevini farklı bir rütbeyle üstlenmiş olacak.

EROL KAYNAR:

Nice zaferlere!

∂ Beşiktaş'ın İletişim ve Medyadan Sorumlu Başkan Danışmanı Erol Kaynar, hafta sonu alınan derbi galibiyetlerinin ardından tebrik mesajı yayınladı. Mesajda şu ifadeler kullanıldı: "Sevgili Beşiktaşlılar, sizlere güzel bir hafta diliyor, parkede Fenerbahçe’yi deplasmanda mağlup eden basketbol takımımızı ve Dolmabahçe’de Galatasaray’ı yenen futbol takımımızı tebrik ediyorum. Birlikte nice zaferlere!"...

YENİ 10 NUMARA

Hedef Livaja

∂ Beşiktaş merkez orta saha transferinde atağa kalktı. Siyah-beyazlılar AEK forması giyen Marko Livaja için girişimde bulundu. Futbolcunun ve kulübün yetkilileri bu hafta bir araya gelecek. Geçen sezon 15 gol, 9 asistle oynayan 27 yaşındaki Hırvat oyuncu bu sezon 23 maçta beş gol ve bir asistlik performans sergiledi.