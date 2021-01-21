Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Rennes bırakıyor

Beşiktaş'ta golcü transferi konusunda yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Dünyaca ünlü Hırvat golcü Mario Mandzukic'i Milan'a kaptıran siyah beyazlıların gündemine giren son isim M'Baye Niang oldu. Fransa Ligue 1'de mücadele eden Rennes'in geçen sezon Torino'dan 15 milyon avroya kadrosuna kattığı Senegalli yıldız bu sezon beklentilerin altında kaldı. Rennes kulübü de 26 yaşındaki santrforu kiralamak isteyince devreye Beşiktaş girdi.

Görüşmeler sürüyor

Fransız ekibi, Beşiktaş'ın ilgisini sıcak karşıladı ve Niang'ı yarım sezon için ücret almadan kiralama önerisinde bulundu ancak tek bir şartla. Siyah-beyazlılardan bu transfer için Niang'ın yıllık 1,6 milyon avroluk ücretinin karşılanması istendi. Yeni transferlerin yıllık ücretlerinin maksimum 1,5 milyon avro olmasına özen gösteren siyah-beyazlı yönetim altı aylık için yüksek bulunan bu rakamı indirmek için görüşmelere devam ediyor.

Çok yönlü golcü

Santrforda görev yapan M'baye Niang'ın her iki kanatta da oynayabilmesi teknik direktör Sergen Yalçın'ı da cezbediyor. Tecrübeli teknik adamın, yoğun fikstürde sık sık rotasyon yaptığı için üç bölgede de oynayabilen Niang'ı çok istediği öğrenildi.

Yalçın'dan uyarı: Derbiye çıkıyoruz!

Ligde bugün Fatih Karagümrük'le karşılaşacak olan lider Beşiktaş'ta teknik direktör Sergen Yalçın oyuncularını uyardı. Bu maçın derbi özelliği taşıdığını söyleyen Yalçın, "Çok tehlikeli bir rakiple karşılaşacağız. Sizden Galatasaray maçındaki disiplini bekliyorum" dedi. Siyah beyazlılarda karşılaşma öncesi sakat ya da cezalı oyuncu bulunmuyor.

Çebi: Transfer zorluyor

Sergen Yalçın transfer beklerken Başkan Çebi'den, "Kadro dışı olan oyuncular ayrılmak istemiyor. Bu futbolcularla yolları ayırmadan transfer bizi zorluyor. Talisca gündemimizde hiç olmadı. Sosyal medyada takipçileri artsın diye yanlarında çalışanlar böyle sözleri yayıyor. Taraftar inanmasın" açıklaması geldi.