Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

NBA'e 9 maçla devam edildi. Charlotte Hornets-Washington Wizards ve Portland Trail Blazers-Memphis Grizzlies karşılaşmaları, takımlardaki yeni tip koronavirüs vakaları nedeniyle ertelendi.

Cleveland Cavaliers ile Brooklyn Nets arasındaki mücadele büyük çekişmeye sahne oldu. Ev sahibi Cavaliers, iki kez uzatmaya giden müsabakadan 147-135 galip ayrıldı.

42 sayıyla kariyer rekorunu kıran Cavalierslı Collin Sexton ayrıca 5 ribaunt ve 5 asist üretti. Karşılaşmayı 25 sayı, 7 ribaunt, 7 asistle tamamlayan Cedi Osman da galibiyette önemli rol oynadı.

Nets'te Kevin Durant'in 38 sayı, 12 ribaunt, 8 asist, 4 blok, Kyrie Irving'in 37 sayı, 3 blok ve James Harden'ın 21 sayı, 12 asist, 10 ribauntluk performansı mağlubiyeti önleyemedi.

Doğu Konferansı'nın iddialı takımları Philadelphia 76ers ile Boston Celtics arasındaki maçı, ev sahibi 76ers 117-109 kazandı.

76ers'ı galibiyete, 42 sayı, 10 ribauntla "double double"a imza atan all-star pivot Joel Embiid taşıdı. Furkan Korkmaz da kenardan gelerek 7 sayı, 1 ribaunt, 1 top çalmalık katkıda bulundu.

Doncic 30'uncu "triple double"ını yaptı

Dallas Mavericks, Sloven oyun kurucusu Luka Doncic'in 13 sayı, 12 ribaunt, 12 asistle oynadığı Indiana Pacers deplasmanından 124-112 galip ayrıldı.

NBA tarihinde 22 yaşına girmeden 30 "triple double"a ulaşan ilk oyuncu olan Doncic ayrıca Oscar Robertson ve Magic Johnson'dan sonra ligdeki ilk 3 yılında bunu başaran 3. isim olarak da kayıtlara geçti.

Mavericks'te Kristaps Porzingis 27 sayı, 13 ribaunt, kenardan oyuna giren Trey Burke ise 22 sayı üretti.

Pacers cephesinde Malcolm Brogdon 26 sayı, 5 asist, Domantas Sabonis 25 sayı, 10 ribauntla mücadele etti.

Sonuçlar

Philadelphia 76ers-Boston Celtics: 117-109

Indiana Pacers-Dallas Mavericks: 112-124

Cleveland Cavaliers-Brooklyn Nets: 147-135 (uzatmada)

Atlanta Hawks-Detroit Pistons: 123-115 (uzatmada)

Toronto Raptors-Miami Heat: 102-111

Minnesota Timberwolves-Orlando Magic: 96-97

Houston Rockets-Phoenix Suns: 103-109

Los Angeles Clippers-Sacramento Kings: 115-96

Golden State Warriors-San Antonio Spurs: 121-99