Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk futbolunun yetiştirdiği en önemli yeteneklerden olan Abdülkadir Ömür, yaşadığı ağır sakatlıklar sebebiyle sıkıntılı bir süreçten geçiyor. Hem millî takımlar hem de Karadeniz temsilcisi için önemli bir potansiyele sahip olan Abdülkadir, profesyonel olarak 16 yaşından beri boy gösterdiği yeşil sahalardan sık sık sakatlıklar sebebiyle ayrı kaldı.

80’leri bulacak

Ömür’ün ilk yaşadığı ciddi sakatlık, kendisini yaklaşık altı ay sahalardan uzak bıraktı. Menisküs ameliyatı geçiren genç yıldız bu süreçte 30 maç kaçırdı. Beş yıl içinde ayrıca 31 maç kaçıran genç yıldızın takımından ayrı kaldığı maç sayısı 61’i buldu. Genç yıldızın bordo mavili formadan uzak kalacağı maç sayısı 80’lere yaklaşacak.