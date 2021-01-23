Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Denizlispor, ilk yarının son maçında yarın Fatih Karagümrük'ü konuk edecek. Denizli Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayacak Yukatel Denizlispor-Fatih Karagümrük karşılaşmasında hakem Erkan Özdamar görev yapacak.

Ligde 6 maçtır kazanamayan Denizlispor, bu müsabakalarda sadece 2 puan alabildi. Yeşil-siyahlı ekip, topladığı 14 puanla 21. ve son sırada bulunuyor.

Bu sezon dış sahadaki tek galibiyetini 19. haftada Gençlerbirliği karşısında alan Fatih Karagümrük, deplasmanda 9 maçta 7 puan topladı. Fatih Karagümrük, ilk yarının son haftasına 27 puan ve averajla 8. durumda girdi.

Rakibiyle Süper Lig'de sadece 1983-1984 sezonunda karşılaşan Yukatel Denizlispor, Denizli'de 1-0'lık skorla mağlup ettiği rakibine deplasmanda 3-0 yenilmişti.