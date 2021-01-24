Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Yalımcan Sarpyel

Henry Onyekuru ve Halil Dervişoğlu hamleleriyle dikkati çeken Galatasaray, bu iki isimle hafta içinde sözleşme imzalayacak. Transfer operasyonun ilk ayağını tamamlayan Aslan için kritik hafta başlıyor. Fatih Terim’in liste başına yazdığı İrfan Can Kahveci için ilk görüşmeyi yapan yönetim, Başakşehirli yetkililerle yarından itibaren tekrar masaya oturacak. İki taraf taleplerini ve verebilecekleri rakamları iletmiş ve düşünmek için birbirlerine süre tanımışlardı. Yönetim, İrfan Can’a bu hafta parçalı formayı giydirmek istiyor.

Kritik hafta

Radamel Falcao’nun yaşadığı sakatlılar ve Mbaye Digane’nin kiralık olarak İngiltere’ye gitme durumun ortaya çıkmasından sonra Teknik Direktör Fatih Terim, forvete takviye istemişti. Terim’in bizzat dile getirdiği isim olan Zamalekli Mostafa Mohamed için Mısır ekibine teklif sunuldu. Zamalekli yetkililer bir iki gün içinde geri dönüş sağlamazsa bu transfer rafa kaldırılacak. Ayrıca Bursaspor’dan İsmail Çokçalış ve Y. Malatyaspor’dan Youssouf Ndayishimiye için yarın son defa masaya oturulacak.

Kazanan takım sahada

Fatih Terim, Yeni Malatyaspor karşısında kazanan kadroyu bozmama kararı aldı. Denizli karşısında alınan 6-1‘lik galibiyet ve pozitif futboldan memnun olan tecrübeli hoca yaptırdığı son taktik idmanda aynı on bir üzerinde dururken, sınırda olan Luyindama ve Belhanda’ya gereksiz kart görmemeleri konusunda uyardı.

POLDI LAF ATTI

Mesut düşüşte

∂ Antalyaspor forması giyen sarı kırmızılıların eski yıldızı Lukas Podolski Bild’e verdiği demeçte, Fenerbahçe’nin Mesut Özil transferine değindi. Poldi “Mesut konusunda birbirimizi kandırmayalım. Arsenal’den Fenerbahçe’ye transfer olursan bu bir düşüştür” ifadelerini kullandı.

ONYEKURU ÖZLEMİŞ

Soluğu Florya’da aldı

∂ Geçtiğimiz gün İstanbul’a gelen Henry Onyekuru, soluğu Florya’da aldı. Zorlu Malatya deplasmanı öncesi idmanda takım arkadaşlarına moral veren Nijeryalı, hocası Fatih Terim ile de bir süre sohbet etti. Sarı kırmızılılar dün idmanın ardından Malatya’ya hareket etti.