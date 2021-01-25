Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Galatasaray, Malatya deplasmanında tek golle altın değerinde bir galibiyet aldı. Zorlu mücadele öncesi Aslan, Denizli karşısında aldığı galibiyeti seriye çevirmek, ev sahibi ise son haftalardaki çıkışını sürdürmek istiyordu. 90 dakika iki tarafın birbirini tartmasıyla başladı. Malatya önde baskı yapıp rakibini oynatmamak istedi, sarı kırmızılılar da paslarla boşluk kovaladı. Taraflar birbirini uzun süre kilitleyince seyir zevki az bir karşılaşma ortaya çıktı.

Zemine rağmen

Yıl 2021, Süper Lig’de galibiyet, hatta puana verilen primler ortada. Buna rağmen birçok takımın zeminleri sınıfı geçemiyor. Ancak dün Yeni Malatya Stadyumu’nda sahasının görüntüsü gerçekten üzücüydü. Hem ev sahibi için hem de deplasmana giden takımlar için futbol oynamak için çok ağır, sakalığa açık. Dün iki tarafın da doksan dakika boyunca zorlandığı, zemine bağlı pas hataları yüzünden istediklerini gerçekleştiremediği görüldü.

Ağır hücum hattı

Maç gelip duran bir topa ya da sürpriz bir şuta kilitlendi kaldı. Onu da 88’de Ryan Babel yaptı; ceza sahası dışından Malatya’yı avlayıp takımına üç puanı kazandıran isim oldu. Ara transfer döneminde ilk hamlelerini Onyekuru ve Halil ile yapan Galatasaray’ın bir orta saha ve bir de forvet istediği artık gizlenmiyor. Zaten uzun süredir sarı kırmızılıların hücum hattında yaşadığı sıkıntı, aynı dün olduğu gibi gözle görülür boyutta. Cimbom’un ilk hamlesi forvet olacak anlaşılan…

Bu zeminde bu kadar!

Erken bulamadık

Galatasaray’ın tecrübeli hocası Fatih Terim, maçın ardından açıklamalarda bulundu. Malatya karşısında zorlandıklarını söyleyen Terim “Böyle bir sahada oyuna hükmetmek isteyen bir takım için kolay olmayan bir maçtı. Özellikle ikinci yarının hâkimi olan taraf bizdik. Golü erken bulamadık, zorlandık” dedi.

Olursa olur…

Son dakikalarda gol attıkları hatırlatılan Terim “Uzatmalarda yediğimiz gollerle çok puanlar kaybettik. Bu defa biz attık. Kaybedilecek 2 puan bizi yukarıdan edebilirdi” dedi. Fatih Hoca transferle ilgili olarak ise “Olursa olur, olmazsa olmaz. Sürekli bunu konuşmayı sevmiyorum sanki hesap sorar gibi” dedi.

Aslan’a Feghouli şoku

Bugün MR’ı çekilecek

Maçtan önce “En büyük korkumuz saha zemini” diyen Fatih Terim’in korktuğu başına geldi. Sarı kırmızılıların Cezayirli oyuncusu Feghouli, maçın ilk yarısında sakatlanarak yerini Emre Kılınç’a bıraktı. Arka adalesinde sakatlık yaşayan Feghouli’nin 2-3 hafta sahalardan uzak kalması bekleniyor. Ancak Cezayirli oyuncunun durumu bugün çekilecek MR sonrası netlik kazanacak.

G.SARAY YÖNETİMİ DESTEK BEKLİYOR

Online bağış sürüyor

Galatasaray’da yönetim, kaynaklarını artırmak için bağış kampanyası başlatmıştı. SMS, banka havalesiyle yardımda bulunabilen sarı kırmızılı taraftarlar için yeni bir seçenek daha eklenirken artık banka ve kredi kartıyla da kampanyaya katılabilecek.

HAMZA HOCA DERTLİ

1 puan alabilirdik

Y. Malatya’nın hocası Hamza Hamzaoğlu “Maça istediğimiz gibi başladık, ilk yarıda da düşündüğümüz şeyleri gerçekleştirdik. Karşılıklı çok fazla olmasa da pozisyonlar oldu. Maçı berabere bitirme şansımız vardı. Bizim kupada attığımız golün benzerini onlar bize attı" dedi.