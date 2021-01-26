Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karadeniz ekibi adına bu hafta çok ama çok kritik. Hem oynayacağı maçlar hem de transfer anlamında... İlk sınav Süper Kupa için yarın M. Başakşehir karşısında verilecek. Abdullah Avcı eski takımına karşı kupa kazanmaya çalışacak. Ardından ligde pazar günü oynanacak Beşiktaş mücadelesi de puan durumundaki konumunu şekillendirmek anlamında belirleyici olacak. Eğer Trabzonspor kazanırsa zirveyle puan farkı sekize inecek.

Orta ve ileriye takviye

Transfer konusunda ise şu ana kadar Berat Özdemir’i renklerine bağlayan ve hücum bölgesine yeni takviyeler yapacak olan bordo mavililer 1 Şubat’a kadar bu olayı da çözmüş olacak. Abdülkadir Ömür’ün sakatlığı sebebiyle transfer planını revize eden yönetimin bonservisiyle olmasa da kiralama yöntemiyle 2-3 takviye yapması söz konusu. Tabii ki gönderilecek isimlerin de durumu bu konuda belirleyici.