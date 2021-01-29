Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş'ta herkes merakla takıma katılacak golcünün kim olacağını bekliyor. Lider olan takımı şampiyonluk yolunda daha da güçlendirmek isteyen siyah beyazlı yönetimin hedefinde şu anda iki isim öne çıkıyor. Porto, St. Etienne ve Atletico Mineiro'nun da peşinde koştuğu Hulk ile Everton'da forma giyen Cenk Tosun'dan birini getirmek için yoğun çaba sarfediliyor. Hulk'a 1,5 yıl için 3 milyon avroluk teklif yapan Beşiktaşlı idareciler beklemeye geçti.

Kiralık formülü

Siyah beyazlılar Hulk transferinde mutlu sona ulaşamazsa dümeni Ada'ya kıracak. Cenk Tosun'un kiralanması gündemde. Everton'da yıllık 4 milyon avro kazanan millî futbolcunun ücretinin yarısının karşılanması için teklifte bulunulacak. Beşiktaş eğer bu iki isimden sonuç alamazsa Kasımpaşa'nın golcüsü Koita ya da Suudi Arabistan'ın An- Nasr takımında oynayan ve bonservisi elinde olan Ahmed Musa'dan birine teklif yapacak.

TÖRE'DE YIRTIK VAR

Beşiktaş. hafta sonunda Trabzonspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör Sergen Yalçın taktik çalışmayı kısa tutarak şut çalışmasına ağırlık verdi. Öte yandan Gökhan Töre'nin sol ayak bileğinde yırtık tespit edildi.