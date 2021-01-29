Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 22.hafta maçında Galatasaray deplasmanda Gaziantep'e konuk oldu. Galatasaray sahadan 2-1 galip ayrıldı. Galatasaray'ın gollerini 51. ve 78. dakikalarda Onyekuru kaydetti. Öte yandan mücadelede Galatasaray'ın 4 golü ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.



Penaltı kararı

Gaziantep lehine 90+5. dakikada penaltı kararı verildi. Topun başına geçen Maxim 90+8. dakikada golünü attı. Bu sonuçla Galatasaray 42 puanla 2. sırada yer aldı. Gaziantep ise 35 puanla 4. sırada kaldı.



Maçtan notlar

Süper Lig'in 22. haftasında Gaziantep FK'ye konuk olan Galatasaray, son maçına göre kadroda 1 değişikliğe gitti. Sarı-kırmızılı ekipte teknik direktör Fatih Terim, 21. haftada Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendikleri maçın ilk 11'inde 1 değişikliğe giderek takımını Gaziantep FK önünde sahaya sürdü.



Galatasaray, Gaziantep FK müsabakasına Fernando Muslera, Martin Linnes, Ryan Donk, Marcao Teixeira, Marcelo Saracchi, Taylan Antalyalı, Younes Belhanda, Emre Akbaba, Emre Kılınç, Arda Turan ve Ryan Babel ilk 11'i ile başladı.

Geçen hafta oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Feghouli bu hafta yerini Emre Kılınç'a bıraktı.

Okan Kocuk, Henr Onyekuru, Halil Dervişoğlu, Peter Etebo, Kerem Aktürkoğlu, Ömer Bayram, Christian Luyindama ve James Ozornwafor ise yedek kulübesinde görev bekledi.

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna kattığı Onyekuru ve Halil Dervişoğlu ilk kez maç kadrosuna dahil edildi.