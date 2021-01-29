Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Instagram hesabından uçağa binerken fotoğrafını paylaşan 29 yaşındaki oyuncu, "Galatasaray her zaman kalbimde olacak. Görüşmek üzere." ifadelerini kullandı. Sarı-kırmızılı kulüp, bir süredir West Bromwich Albion takımına katılması gündemde olan golcü oyuncunun İngiltere'ye transferini Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) bildirmişti.