Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Murad Tamer

Beşiktaş bir süredir peşinde olduğu Hulk'un ücret konsunda da geri adım atmaması üzerine eski golcüsü Cenk Tosun'a yöneldi. Daha önce sık sık Türkiye'ye dönmek istemediğini vurgulayan millî futbolcu, son olarak sezon sonuna kadar Beşiktaş'a yardımcı olmak istediğini söyledi. Hulk'un 3 milyon avro ücreti beğenmeyip 3,5'ta diretmesi sebebiyle yuvasına dönmek isteyen Tosun Paşa için Everton'un ikna edilmesi gerekiyor.

Talipleri var

İngiliz ekibi, 29 yaşındaki oyuncuyu antrenman teknikleri ve zorluk dereceleri sebebiyle Premier Lig, La Liga ve Bundesliga takımlarına kiralamak istiyor. Siyah beyazlı yöneticiler, Beşiktaş'ın şampiyonluk yarışında en iddialı ve ligin en üst düzey futbolunu oynayan takımı olması sayesinde Cenk'in formunu koruyabileceğini belirterek Everton'u ikna etmeye çalışıyor. Öte yandan İspanyol basınında çıkan haberde Celta Vigo da Cenk Tosun’u istiyor.