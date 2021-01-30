Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Fatih Terim’in, “Biz İrfan’ı istiyoruz, İrfan da bizi istiyor” açıklaması henüz sıcaklığını korurken, ikinci bir Mert Hakan Yandaş vakası yaşanmak üzere. Başkan Ali Koç ile Sportif Direktör Emre Belözoğlu, dün Fatih Terim Stadı’nda Göksel Gümüşdağ ile yaptıkları görüşmeden keyifli ayrıldı.

Parayı veren…

Toplantı sonrası, “Fenerbahçe teklifini sundu, biz de talebimizi belirttik. Tekrar görüşmek üzere ayrıldık” açıklaması yapan Başkan Göksel Gümüşdağ, “Galatasaray ise yeni bir teklif yapmadı. İki takım da çok istekli” sözleriyle transferde paranın konuşacağını gösterdi. Gümüşdağ, “Bizim hoca durumumuz var. Onu da netleştirmemiz gerek” diyerek yeni teknik direktörün de bu transferde söz sahibi olacağına dikkat çekti. Ancak, transferin Fenerbahçe lehine sonuçlanması bekleniyor.

İYİLEŞEMEDİ

Gönül kırık

Buruk bir ayrılığın ardından yuvaya kaptan olarak dönen Gökhan Gönül sakatlıktan kurtulamadı. 36 yaşındaki sağ bek, bu sezon 24 maçın ancak 10’unda forma giyebildi. 8 haftadır takımdan ayrı olan Gökhan, Rize karşısında da kadroda olmayacak. Hatay maçında kadroda olması beklenen Gönül’ün yokluğunda Nazım Sangare sağ bekte alternatifsiz olarak görev yapıyor.

OSAYI HAZIR KITA

Rize karşısına, Kayseri’yi yenen on birle çıkmayı düşünen Erol Bulut, yeni transfer Osayi-Samuel’i de maç kadrosuna alacak. QPR’dan hazır gelen 23 yaşındaki Nijeryalı’nın karşılaşmanın son bölümlerinde oyuna dâhil olması bekleniyor.

FITIK HASTASI

Sadık tedavide

Belindeki ağrılar sebebiyle takımdan ayrı çalışan Sadık Çiftpınar’ın fıtık olduğu belirtildi. Enjeksiyon tedavisi olan tecrübeli stoperin ameliyat olmayacağı, önümüzdeki hafta takıma katılacağı öğrenildi.

Teklif daha iyi

Vedat Muriç transferinden artı bakiyede olan Fenerbahçe, önümüzdeki transfer dönemine yansıtamayacağı bu rakamı İrfan Can Kahveci için kullanacak.

Sarı Kanarya’nın Deniz Türüç’ün bonservisi artı 7 milyon avroya mutlu sona ulaşması bekleniyor.