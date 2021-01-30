Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başakşehir'de Teknik Direktör Okan Buruk ile yolların ayrılmasının ardından takımın başına geçmesi beklenen Aykut Kocaman, Başkan Göksel Gümüşdağ ile Fatih Terim Stadyumu'nda görüşme gerçekleştirildi. Kocaman ile prensip olarak anlaşan turuncu-lacivertlilerin kısa sürede resmi olarak açıklamayı yapması bekleniyor.