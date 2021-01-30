Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 22. haftasında Kasımpaşa, sahasında Hes Kablo Kayserispor’u konuk etti. Mücadele konuk ekip Kayserispor’un 1-0’lık üstünlüğüyle tamamlandı.

Maçtan dakikalar

8. dakikada Haddadi’nin pasında ceza alanı içinde topla buluşan Yusuf Erdoğan’ın şutu üstten auta çıktı.

12. dakikada hızlı gelişen Kayserispor atağında Henrique’nin ara pasında ceza alanı içinde buluşan Campanharo’nun şutunda kaleci Ertuğrul gole izin vermedi. Dönen topu Kasımpaşa savunması uzaklaştırdı.

22. dakikada gelişen Kayserispor atağında Henrique’nin yerde kaldığı pozisyonda hakem avantajı oynattı ve Lennon’un pasını alan Maglica, ceza sahası içinde kaleci Ertuğrul ile karşı karlıya kaldı. Kalesini zamanında terk eden Ertuğrul, topu Maglica’dan aldı ve gole izin vermedi.

45+1. dakikada Avramovski’nin son çizgiden çevirdiği topa ceza sahası içinde Maglica vurdu ama çizgi üzerinde Ertuğrul gole izin vermedi.

51. dakikada sağ taraftan Campanharo’nun ceza sahası içine yerden verdiği pasta topla buluşan Maglica’nın şutunda meşin yuvarlak savunmaya çarpıp kornere çıktı.

67. dakikada Hadergjonaj’ın sağ kanattan ortasına Aytaç kafa ile vurdu. Top direğin yanında auta çıktı.

71. dakikada gelişen Kasımpaşa atağında Hadergjonaj’ın ara pasında ceza alanı içinde topla buluşan Hodzic’in şutunu kaleci Doğan kontrol etti.

90+1. dakikada Hodzic orta alanda topu alarak pasını Varga’yla buluşturdu. Varga’nın ceza alanı sol çaprazdan çektiği şutu kaleci Doğan kornere çeldi.

90+4. dakikada Kayserispor’da Ramazan Civelek’in sol taraftan kullandığı köşe vuruşunda altı pas üzerinde yaşanan karambolde topu önünde bulan Uğur Demirok’un şutunda meşin yuvarlak ağlara gitti. 0-1

Stat: Recep Tayyip Erdoğan

Hakemler: Hüseyin Göçek xx, Aleks Taşçıoğlu xx, Deniz Caner Özaral xx

Kasımpaşa: Ertuğrul xxx, Hadergjonaj xx, Luckassen xx, Bercka xx, Haddadi xx, Aytaç Kara x, Anıl Koç x (Kevin Varga dk. 63 x), Yusuf Erdoğan xx (Gilbert Koomson dk. 63 x), Hajradinovic xx (Yasir Subaşı dk. 75 x), Bistrovic x, Thelin x (Armin Hodzic dk. 56 x)

Yedekler: Ramazan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Doğucan, Berk Çetin, Evren Eren Elmalı, Yasin Dülger, Hasan Emre Yeşilyurt

Teknik direktör: Fuat Çapa

Kaysersipor: Doğan xxx, Kvrzic xx, Sapunaru xxx, Uğur Demirok xxx, Aziz Eraltay xx, Campanharo xx (Attamah dk. 85 ?) , Kario Muhar x, Avramovski xx, Aaron Lennon xx (Ramazan Civelek dk. 74 xx), Pedro Henrique xx (Nurettin Korkmaz dk. 85 ?) , Maglica x (İlhan Parlak dk. 62 x)

Yedekler: İsmail Çipe, Oğuzhan Çapar, Kolovetsios, Melih Okutan, Emre Demir

Teknik direktör: Dan Petrescu

Gol: Uğur Demirok (90+4) (Hes Kablo Kayserispor)

Sarı kartlar: Luckassen, Aytaç (Kasımpaşa)