İstanbul Başakşehir Futbol Kulübü, Okan Buruk ile yollarını ayırmasının ardından teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına vardığını açıkladı.
Turuncu-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Kulübümüz, teknik direktör Aykut Kocaman ile prensip anlaşmasına varmıştır." denildi.
Anlaşmayla ilgili detaylı bilgilerin ise 1 Şubat Pazartesi günü kamuoyuyla paylaşılacağı kaydedildi.
Turuncu-lacivertli takımın yeni teknik direktörü Kocaman, son olarak İttifak Holding Konyaspor'u çalıştırmıştı.