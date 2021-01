Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YALIMCAN SARPYEL

Bazı futbolcuları mekân, bazı futbolcuları kulüp, bazı futbolcuları ise teknik adam oynatır... Henry Onyekuru’yu ise hem kulüp hem de hoca oynatıyor. Bonservisi elinde olan Monaco’da bir türlü yüzü gülmeyen ve gönül verdiği Aslan’a gitmek için her yolu deneyen ve diretmesi sonrası yuvasına dönen Onyekuru ayağının tozuyla iki gol birden attı. Gaziantep FK karşısında galibiyeti getiren Nijeryalı isim Fatih Terim için ne kadar önemli ve değerli olduğunu gösterdi. Bir anlamda İmparator’un akıl oyunlarındaki veziri rolünü bir defa daha rakibi mat ederek belgeledi.

Baba dokunuşu!

Peki Onyekuru’yu Aslan’da bu kadar farklı gösteren ve hissettiren neydi? Oysa Galatasaray onun adına kiralık gittiği bir kulüp durumundaydı. Asıl faktör Fatih Terim’in ona gerek saha içi gerek saha dışındaki bakışı. Terim’i baba gibi gören ve sahada özgür bırakılan Onyekuru, farklı bir kimliğe büründü. Yeri geldi kanat yeri geldi on numara yeri geldi forvet oldu. Ve her döneminde de başarılı işler çıkardı. İmparator’un sakatlık dışında Muslera’nın ardından on bire yazdığı ikinci isimdi Onyekuru. Ailesiyle beraber İstanbul’daki mutluluğunu futboluyla gösterdi.

Teklif var ısrar yok

Galatasaray’da Fatih Terim ve taraftarın gözü Başakşehir’in yıldızı İrfan Can Kahveci’de. Marsilya ve Fenerbahçe’nin de ilgilendiği yıldız isim için Mustafa Cengiz yönetimi üçüncü teklifini yaptı ve beklemeye geçti. Başakşehir’in takasa yanaşmaması sonrası 6 milyon avro ve sonraki satıştan yüzde 50 pay olarak teklifini revize eden Cimbom cevap bekliyor. Oyuncunun da Galatasaray’ı istemesi yönetimin elini güçlendiriyor.

Aslan ara vermedi

Gaziantep deplasmanından üç puanla dönen Galatasaray, Başakşehir maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı. Antep kaşsısında tam süre alan isimler yenilme çalışması yaparken, diğer oyuncularda salonda kuvvet idmanı yaptı. Sakatlıkları devam eden Şener, Emre Taşdemir ve Oğulcan’a özel program uygulanırken, Feghouli’nin tedavisi ise sürdürüldü.

ARDA TURAN “34” OLDU

Galatasaray’ın kaptanlarından Arda Turan 34 yaşına girdi. Sarı kırmızılıların dün yaptığı antrenmanın sonunda yıldız oyuncu için pasta kesildi. Ayrıca millî takımlar resmî hesaplarından 100 defa ay-yıldızlı formayı giyen Arda’ya "Nice mutlu senelere’ denildi.