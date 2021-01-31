Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

EMİN ULUÇ

Transferdeki coşkusunu sahada sürdürerek liderlik koltuğuna oturmak isteyen Fenerbahçe, çok önemli eksiklerine rağmen Sumudica kozuyla Kadıköy’de sürpriz hedefleyen Ç. Rizespor… Kayseri’yi pas oyunuyla bayıltan kadro, Rize karşısında da aynı varyasyonları tekrarlıyor, ancak takım hâlinde topun arkasına geçip doğru pozisyon alan misafir ekip sarı lacivertlilere son vuruş imkânı vermiyordu. Sumudica dersini yine iyi çalışmıştı.

Bir şans golü

Bu sezon Gaziantep’le Fenerbahçe’yi deviren Rumen çalıştırıcının elindeki malzeme kısıtlı olsa da Rize, Erol Bulut’un hamlelerini savuşturmakta zorlanmıyordu. İkili mücadele bolluğunun aksine pozisyon kısırlığıyla geçen ilk yarı sürpriz bir golle kapandı. Valencia’nın kullandığı frikikte meşin yuvarlak önce direğe sonra kaleci Gökhan’a çarparak ağlarla buluştu.

Liderlik keyfi

İkinci yarıda Fenerbahçe’nin çabası aynı şekilde devam etse de ağları havalandıran Ç. Rizespor oldu. Ancak, 65’te gelişen pozisyonda hakem Abdulkadir Bitigen top ağlara gitmeden önce düdüğü çalmıştı. Rize’nin 86’da 10 kişi kalmasıyla Fenerbahçe tempoyu artırsa da skorda değişiklik olmadı. Sarı lacivertliler rahat kazanmayı düşündükleri karşılaşmada 3 puanı zor da olsa alarak maç fazlasıyla liderliğe kuruldu.

Gollerim devam edecek

F.Bahçe'nin forveti Valencia, "Mutluyum çünkü zorlu bir maç olacağını biliyorduk. Bir golle de olsa 3 puanı aldık. Saha şartları da kötüydü, topa hâkim olmakta zorluk çekebiliyorduk ama önemli olan üç puandı. Golü henüz göremedim ama bundan sonra da benden goller izleyeceksiniz" dedi.

Hızlı, güçlü, savaşçı!

Aranan kanat

Fenerbahçe'nin yeni transferi Bright Osayi-Samuel dün maçın ikinci yarısında sahne aldı. 23 yaşındaki kanat oyuncusu 13 pas, yüzde 76.9 pas isabeti, beş kazandığı ikili mücadele, bir hava topu alma istatistikleri ile oynarken, hızı, pas alışverişi, güçlü fizik yapısı ve mücadelesi ile de dikkatleri çekti, daha ilk maçında olumlu not aldı.

Taraftara mesaj

Maçın ardından kazandıkları için mutlu olduğunu söyleyen Osayi-Samuel, "Oynamak için buradayım. İlk maçımda tabii ki heyecanlıydım. Uyumu sağlarsak takım olarak gelişmiş olacağız, hep vurguladığım şey budur. Taraftarlar çok mesaj attı. Onların desteğiyle daha iyi bir oyuncu yapacak ve onlara daha çok keyif vereceğim" dedi.