Süper Lig'in 22. haftasında Beşiktaş, evinde Trabzonspor'u konuk ediyor. Liderliği maç fazlası ile Fenerbahçe'ye kaptıran siyah-beyazlılar evinde 3 puanı almanın peşinde. Karşılaşmanın canlı takipine haberimizden ulaşabilirsiniz.
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29'GOOOLL!!! Beşiktaş, Vincent Aboubakar'ın golü ile maçta öne geçiyor.
DEV MAÇTA 11'LER
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Montero, Rıdvan, Josef, Atiba, Mensah, Larin, Ghezzal, Aboubakar
Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Vitor Hugo, Edgar, Marlon, Flavio, Abdulkadir Parmak, Berat, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny
Beşiktaş - Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
31 Ocak Pazar günü Vodafone Park'ta oynanan mücadele saat 19.00'da başlıyor. Karşılaşmayı hakem Halil Umut Meler yönetiyor. Mücadeleyi beINSPORTS 1 naklen yayınlanıyor.