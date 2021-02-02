Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig’in 23. haftasında Galatasaray ile Medipol Başakşehir, T.T. Stadyumu’nda karşı karşıya gelirken, mücadeleyi Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Nihat Özdemir de takip etti. Başkan Özdemir, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile beraber müsabakayı protokol tribününden izledi.