Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Hareketli bir ara transfer dönemiydi Trabzonspor adına. Gelen az ama giden çok oldu. Ağaoğlu yönetimi, ara transfer döneminde kadrosuna 3 futbolcu dâhil ederken, 16 futbolcuyu kiralık olarak veya bonservisleriyle birlikte yolladı. Abdullah Avcı'nın raporu doğrultusunda hareket eden yönetimin Berat Özdemir, Bakasetas ve Yunus Mallı takviyeleri camiayı mutlu etti. Mallı bedava alınırken Berat ve Bakasetas için toplam 5,5 milyon avro bonservis bedeli ödendi.

Parmak üç hafta yok

Özellikle A Takım kadrosunda forma şansı bulunan Campi, Pereira, Plaza, Bilal Başacıkoğlu ile yollar ayırırken Ahmet Canbaz, Fousseini Diabate ise kiralık gönderildi. Gelecek vadeden ancak fazla şans bulamayan gençler ise tecrübe kazanmaları adına farklı takımlara kiralık verildi. Ağaoğlu yönetimi, gönderdiği oyuncuların yıllık maliyetlerden kurtuldu. Öte yandan Beşiktaş maçında sakatlanan Abdülkadir Parmak'ın üç hafta sahalardan uzak kalacağı öğrenildi.