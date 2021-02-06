Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Trabzonspor, Abdullah Avcı ile zirveye doğru yükselişini sürdürdü. Sezona Eddie Newton yönetiminde tarihinin en kötü günlerini yaşayarak başlayan bordo mavililer ilk sekiz haftalık bölümde bir galibiyet, 3 beraberlik, 4 mağlubiyetle 6 puan toplayarak ligde 17. sırada yer almıştı. 10 Kasım 2020'de Trabzonspor'un başına geçen, 22 Kasım Pazar günü de bordo mavili takımın başında ilk resmî maçına çıkan Abdullah Avcı, 75 günlük maç trafiğinde bordo mavili takımın başında 2,25 puan ortalaması ile tarihî bir çıkışa imza attı.

Süper Kupa’yı aldı

Trabzonspor Abdullah Avcı ile küme düşme hattından şampiyonluk potasına yükseldi. Bordo mavililer lig lideri Fenerbahçe ile arasındaki puan farkını 9'a, Beşiktaş ve Galatasaray ile 6'ya indirdi. Söz konusu sürede Süper Kupa'yı müzesine getiren Fırtına, Süper Lig'de ise 14 maçta 10 galibiyet, 3 beraberlik ve bir mağlubiyet alarak 33 puan toplamayı başardı. Trabzonspor, Avcı’nın göreve başladığı 9. haftadan itibaren ligde 35 puan toplayan Beşiktaş’ın ardından en çok puan toplayan ikinci takım konumunda yer aldı.

En büyük pay oyuncuların

Başarıda en büyük payın oyuncularında olduğunu söyleyen Avcı, “Harika bir oyuncu grubuna sahibim. Oyundan çıkmak istemiyorlar, antrenmanda fazla kalmak istiyorlar. Bu da ne kadar istekli ve işlerini sevdiklerini gösteriyor” dedi.

Hafif idman

Denizlispor maçı sonrası Trabzonspor, dün hafif bir çalışma gerçekleştirdi. Maçta oynayanlar rejenerasyon çalışmasıyla yetinirken diğerleri dar alan oyunları ve çift kale maç yaptı.

MAHALLÎ MEDYA COŞTU

Hoş geldin Bakasetas

∂ Trabzonspor’un ligde dördüncü sıraya yükselmesi, mahallî basını da mutlu etti. Gazeteler, Denizlispor’a gol atan Bakasetas için “Hoş geldin” başlıklarını atarken Günebakış, “Trabzon’un ayak sesleri”, Karadeniz ise “Açın sol şeridi Fırtına geliyor" ifadelerini kullandı..

REKORLAR ARTIK ONUN

Djianiny parlıyor

∂ İlk yarıda vasat bir oyun ortaya koyan Djaniny kendini bulmaya başladı. Djaniny Denizlispor maçında bu sezon bir Süper Lig maçında rakip ceza sahasında topla en fazla buluşan, şut pası (7) veren ve ikili mücadele (16) kazanan oyuncusu olmayı başardı.