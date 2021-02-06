Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

MURAD TAMER

Sezona 4-2-3-1 sistemiyle başlayan Beşiktaş, ilk haftalardaki puan kayıpları sonrası 4-1-4-1'e dönmüştü. Cenk Tosun'un transferiyle siyah beyazlılar yeni bir dizilişle sahaya çıkacak. Teknik Direktör Sergen Yalçın özellikle Vodafone Park'ta oynanacak maçlara çift santrforla çıkmayı düşünüyor. Konyaspor maçında yeni sistemi hayata geçirmeyi planlayan Sergen Hoca, Aboubakar'ın yanında sezon başından bu yana sol kanatta görev alan ve ligin gol kralı durumundaki Larin'e şans verecek.

Orijinal kanatlar

Liderlikten uzaklaşan Beşiktaş’ta Sergen Yalçın çare arıyor. Bugün takımla birlikte idmanlara başlayacak olan Cenk Tosun'un da kadroya dâhil edilmesiyle Sergen Yalçın'ın hücumdaki alternatifleri genişleyecek. Cenk Tosun'un maçın gidişatına göre ikinci yarıda şans bulması bekleniyor. Ayrıca Larin'in santrfora geçmesiyle genelde kulübede oturan N'Koudou sol kanadın yeni sahibi olacak. Ghezzal'ın da sağda olmasıyla birlikte siyah beyazlılar orijinal kanat oyuncularıyla sahaya çıkmış olacak.

Oğuzhan on bire

∂ Bernard Mensah'ın cezalı olması sebebiyle Oğuzhan Özyakup'a ilk 11 yolu gözüktü. Sergen Yalçın'ın, Antalyaspor maçında tutuk oynayan Ljajic'in yerine millî futbolcuyu oynatmak istediği bildirildi. Bu sezon ligde 13 maça çıkan Oğuzhan, beş defa ilk 11'de başlamış ve toplamda iki gol, bir asistlik katkı sağlamıştı.

Elneny unutmuyor

Arsenal'in orta saha oyuncusu Elneny, geçen sezon kiralık olarak forma giydiği Beşiktaş'ta futbolunu geliştirdiğini söyledi. Mısırlı futbolcu, "Beşiktaş'ta maç ritmimi yakaladım ve öz güvenimi geri kazandım. Beşiktaş benim için çok doğru bir tercihti" dedi.

BİTİRİCİLİK SIKINTISI

Ortalama düştü

∂ Beşiktaş 5 puan bıraktığı son iki haftada neredeyse tek kale oynamasına rağmen gol ortalamasını düşürdü. Trabzonspor ve Antalyaspor karşılaşmalarında çektiği 16 isabetli şutun ikisini gole çevirebilen ve yüzde 12 ortalamada kalan Kartal, önceki maçlarda 99 şut ve 47 golle yüzde 47 ortalama yakalamıştı.

İdmanda üç eksik

Beşiktaş'ta yarın oynanacak Konyaspor maçı hazırlıkları dün yapılan çalışmayla başladı. Antrenmana sakatlıkları süren Rıdvan Yılmaz ve Gökhan Töre'nin

yanı sıra, Covid-19 tedbirleri çerçevesinde izolasyonu devam eden Cenk Tosun katılmadı. Siyah beyazlılar bugün

16.00'daki idman sonrası kampa girecek.