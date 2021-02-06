Mesut ilk derbi heyecanını yaşadı

Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Süper Lig'in 24. haftasındaki derbide Galatasaray'ı konuk eden Fenerbahçe'nin teknik direktörü Erol Bulut, son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçının 11'ine göre kadrosunda 1'i zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Genç teknik adam, Atakaş Hatayspor maçında ilk 11'de görevlendirdiği Mame Thiam'ın yerine Galatasaray karşısında ileri uçta Mbwana Samatta'ya şans verdi. Bulut, Atakaş Hatayspor maçında sakatlık yaşayarak oyuna devam edemeyen Luiz Gostavo'nun yerine ise Jose Sosa'yı görevlendirdi.

Erol Bulut, Ülker Stadı'nda oynanan karşılaşmada kalede yine Altay Bayındır'ı oynatırken, savunma dörtlüsü Nazım Sangare, Serdar Aziz, Attila Szalai ve Caner Erkin'den oluştu. Orta ikilide Ozan Tufan ile Jose Sosa'ya şans veren Bulut, bu oyuncuların önünde Mert Hakan Yandaş'ı oynattı. Hücumun kenarlarında Osayi-Samuel ile Enner Valencia'ya şans tanıyan Bulut, forvette ise Mbwana Samatta'yı sahaya sürdü.

Fenerbahçe'de Harun Tekin, Mauricio Lemos, Papiss Cisse, Ferdi Kadıoğlu, Sadık Çiftpınar, Mame Thiam, Sinan Gümüş, Filip Novak, Mesut Özil ve Gökhan Gönül ise yedek soyundu.

Gustavo kadroda yok

Fenerbahçe'nin deneyimli futbolcusu Luiz Gustavo, sakatlığı sebebiyle Galatasaray maçının kadrosunda yer almadı.

Ligde son oynadıkları Atakaş Hatayspor maçında sakatlanan yıldız oyuncunun oynayıp oynamayacağı uzun süre kamuoyunu meşgul etmişti.

Son ana kadar mücadeleye yetiştirilmeye çalışılan Gustavo, doktorların oynayamaz raporu üzerine kadroya dahil edilmedi.

Sosa ligde 12 maç sonra 11'de

Fenerbahçe'nin sezon başında Trabzonspor'dan renklerine bağladığı Jose Sosa, ligde 12 maç sonra 11'de şans buldu.

Sezon başından beri hastalık ve sakatlıklarla mücadele eden Sosa, geçen hafta Atakaş Hatayspor ile oynanan mücadelede kadroya alınmamıştı.

Söz konusu süreçte ligde 6 maçta sonradan forma giyen Sosa, ilk 11'de ise 12 maç sonra yer aldı.

Thiam 9 maç sonra yedek

Fenerbahçe'nin golcü oyuncusu Mame Thiam, ligde 9 maç sonra yedek kaldı.

Son haftalarda gösterdiği performans ve attığı gollerle dikkati çeken Thiam, sarı-lacivertlilerin ligde oynadığı son 9 mücadeleye ilk 11'de başlamıştı.

Fenerbahçe'de 4 eksik

Fenerbahçe, derbiye 4 futbolcusundan yoksun çıktı.

Sarı-lacivertlilerde sakatlıkları bulunan Luiz Gustavo, Marcel Tisserand, Dimitris Pelkas ve İrfan Can Kahveci, derbide kadroya alınmadı.

Mesut ilk derbi heyecanını yaşadı

Fenerbahçe'nin yıldız transferi Mesut Özil, sarı-lacivertli formayla ilk kez derbi heyecanı yaşadı.

Transferi uzun süre konuşulan Mesut, Süper Lig'de ilk derbisine Galatasaray karşısında çıktı.

Mesut'un yanı sıra Bright Osayi-Samuel ve Attila Szalai de ilk kez derbi heyecanını Galatasaray'a karşı yaşadı.

Sinan Gümüş yaklaşık 1 ay sonra kadroda

Fenerbahçe'nin hücum oyuncusu Sinan Gümüş, yaklaşık 1 ay sonra kadroya alındı.

Ligde son olarak 11 Ocak'ta Büyükşehir Belediye Erzurumspor karşısında forma giyen Sinan, 14 Ocak'ta ise kupada Kasımpaşa maçında oynamıştı.

Yaşadığı sakatlık sebebiyle uzun süre takımından ayrı kalan Sinan, Galatasaray karşısında ise forma bekledi.

Derbi maçta sağlık çalışanları da yer aldı

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan karşılaşmaya sağlık çalışanları da geldi.

Sarı-lacivertli kulüp, sağlık çalışanlarına moral olması adına bir süre önce Türkiye Futbol Federasyonuna böyle bir başvuru yapmıştı.

Galatasaray ile oynanan derbi mücadelesinde yaklaşık 150 sağlık çalışanı localara alındı.

Bakan Kasapoğlu maçı statta izledi

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Fenerbahçe ile Galatasaray arasında oynanan derbiyi izledi.

Kasapoğlu, müsabakayı tribünden takip etti.